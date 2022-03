En raison de tensions géopolitiques et de la flambée des cours du pétrole, la hausse des prix s'intensifie, accompagnée d'une croissance plus faible que prévue. Alors que l'Insee prévoyait une inflation supérieure a 2,6% pour le premier semestre 2022, les nouvelles prévisions annoncent une inflation comprise entre 3 et 3,5% en juin.

L'Insee anticipe une hausse de l'inflation / iStock-nikkytok

Une inflation sans précédent

L'inflation de janvier était déjà plus élevée, à 2,9 %, qu'en fin d'année 2021 à 2,8 %. Comment comprendre cette hausse de l'inflation ? Depuis le début de l’année 2022, la France connaît une nouvelle vague épidémique du variant Omicron et fait face à une nouvelle hausse des cours du pétrole. La forte reprise économique que l'on connait depuis quelques mois n'est donc pas sans conséquence : elle est à l’origine d'une forte pression sur les matières premières dont les prix ont déjà bien augmenté, tout comme les prix du pétrole, grimpant en raison d'une forte demande, de problèmes de production, et d'un contexte géopolitique tendu. La croissance attendue est, quant à elle, un peu plus faible que prévue. On parlerait de 0,3 % de croissance au 1er trimestre contre 0,4% de prévu. Rappelons que la croissance du dernier trimestre de 2021 était de 0,7 %. Au second trimestre 2022, la croissance pourrait repartir et atteindre les 0,6 %. Il y aurait, selon l'Insee, une "lente dissipation" des difficultés d'approvisionnement. Selon le commissaire européen à l'économie Paoli Gentiloni, "les pressions sur les prix devraient rester fortes jusqu'à l'été, après quoi l'inflation devrait diminuer".

Le pouvoir d'achat des ménages impacté

• Une hausse des prix généralisée attendue Alors que les ménages doivent d’ores et déjà faire face à la hausse des prix de l'énergie – qui, selon Bruno Le Maire, est un sujet "pour des décennies" –, ils devront également s'attendre à une hausse des prix à la consommation. Comment comprendre ce phénomène ­ ? Selon Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee, cette hausse serait due à l'augmentation des prix de production observée depuis plusieurs mois. Les prix alimentaires vont être les plus durement touchés, avec une hausse attendue à 2,5 % en juin sur un an, contre 1,5 % en janvier. Cependant, le scénario envisagé par le gouvernement serait une baisse de l'inflation à partir de la fin de l'année 2022. • Quid des entreprises ? Leur difficulté numéro 1 reste le recrutement. Par exemple, 77 % des entreprises du bâtiment peinaient à embaucher en ce début d'année, contre 59 % d'habitude. Cela représente, selon l'Insee, une des principales incertitudes conjoncturelles. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime que "le principal frein à la croissance est l'insuffisance de main-d’œuvre dans certains secteurs". Notons que les entreprises rencontrent également des difficultés d'approvisionnement. • Les mesures prises par le gouvernement Pour contenir l'impact de cette hausse sur les ménages et pour soutenir leur pouvoir d'achat, le gouvernement a déjà mis sur la table plus de 15 milliards d'euros. Parmi les mesures prises et rangées sous l'appellation "bouclier tarifaire", on compte un 2e chèque énergie, une indemnité inflation, le blocage des prix du gaz et un plafonnement des tarifs de l'électricité. Elles permettent d'éviter le pire, soit une prévision d'inflation à plus de 4 % pour février, selon l'Insee. Par ailleurs, le gouvernement vient d'annoncer les grandes lignes d'un "plan de résilience", destiné à aider les entreprises à traverser une crise qui s'annonce durable.