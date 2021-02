L'engagement actionnarial, un levier clé de l'investissement socialement responsable

Quel impact peut avoir l'ISR dans l'engagement actionnarial ? ( Crédits: Adobe Stock)

Une tribune rédigée par le Label ISR

De plus en plus d'investisseurs décident de mettre à profit leur rôle d'actionnaire pour engager un dialogue avec les entreprises dans lesquelles ils investissent. L'objectif est, ainsi, de les accompagner dans leurs transitions (énergétique ou écologique, sociale) et dans la transformation de leurs pratiques en matière de gouvernance. Il est en effet nécessaire que les entreprises opèrent une transition plus forte vers un modèle plus durable. A ce titre, les investisseurs peuvent y contribuer un jouant leur rôle d'actionnaire engagé.

Qu'est-ce que l'engagement actionnarial ?

L'Investissement Socialement Responsable (ISR) est une approche de placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise ainsi une économie plus responsable.

Dans ce cadre, les entreprises sont évaluées sur la base de critères financiers, mais aussi de critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG).

En plus d'éventuellement exclure des entreprises ayant de mauvaises pratiques ESG, l'engagement actionnarial consiste à se montrer actif pour engager le dialogue avec les instances gouvernantes et peser à long terme sur la politique de l'entreprise, autrement dit à changer les choses de l'intérieur.

Dans un contexte où de plus en plus d'investisseurs cherchent à faire de leur épargne un geste fort pour pousser les entreprises à évoluer dans leurs pratiques, l'engagement actionnarial apparait comme un outil de plus en plus pertinent.

Il existe plusieurs types d'engagement actionnarial suivant les objectifs poursuivis dans le cadre du E, du S et du G.

Pour pousser une société cotée à engager le dialogue, voire à prendre des engagements, les actionnaires disposent de plusieurs outils comme par exemple :

° Les votes des résolutions lors des assemblées générales des entreprises, c'est-à-dire utiliser son droit de vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires.

° Le dialogue avec les entreprises, c'est-à-dire que l'actionnaire discute avec les entreprises par le biais d'entretiens, ou d'échange de lettres (avec le département des relations investisseurs, le secrétaire du conseil, certains administrateurs...).

° Une procédure éventuelle d'escalade de l'engagement avec par exemple la mise en place de coalition d'actionnaires, c'est-à-dire un regroupement avec d'autres investisseurs afin d'attirer l'attention sur un sujet en particulier ou envoyer un signal fort au conseil d'administration sur les attentes des actionnaires.

L'exemple de l'engagement des investisseurs sur la prise en compte de critères extra-financiers dans la rémunération

Les investisseurs considèrent que les intérêts des dirigeants doivent être en ligne avec ceux des actionnaires. Pour cela, les plans de rémunération des dirigeants doivent être alignés avec la performance à long terme de l'entreprise.

A travers le vote en assemblée générale de la politique de rémunération, des rapports de rémunération ainsi que des plans long terme, les actionnaires disposent de multiples résolutions afin d'exprimer leurs accord ou désaccords sur les projets des entreprises.

Les investisseurs à travers l'engagement et le vote poussent les entreprises à intégrer des critères extra-financiers dans la politique de rémunération des dirigeants afin de l'inscrire dans une perspective de moyen/long terme.

La plupart des entreprises ont fait évolue leurs pratiques en intégrant des objectifs liés entre autres aux enjeux sociaux et environnementaux intégrés à la stratégie d'entreprise, afin de répondre aux attentes des investisseurs. L'engagement des actionnaires continue sur ces sujets afin de pousser les entreprises à accroitre la part de rémunération dépendant de ces critères, quantifier d'avantages les objectifs et intégrer ces éléments dans la partie long terme de la rémunération.

Le label ISR : Accompagner les entreprises

S'inscrivant dans cette stratégie de l'engagement actionnarial, le label ISR encourage les actionnaires à prendre une part active dans la définition des politiques de développement durable des entreprises dans lesquelles ils investissent, notamment par leurs votes lors des assemblées générales.

En se positionnant directement au sein des entreprises et en initiant le dialogue, les actionnaires peuvent obtenir des entreprises qu'elles revoient certaines de leurs orientations stratégiques et qu'elles adoptent progressivement de meilleurs pratiques ESG.