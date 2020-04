L'ancien siège de la Région Île-de-France dans le 7ème arrondissement de Paris va être restructuré par AG2R La Mondiale

La région Île-de-France a déménagé à Saint-Ouen (93) deux ans après les dernières élections régionales, et a finalement décidé de vendre son ancien siège situé en plein cœur du 7ème arrondissement, à l'intersection du boulevard des Invalides et de la rue de Babylone, au groupement d'assurance AG2R La Mondiale. L'offre la plus élevée (176,1 millions €) a été retenue au terme d'un appel d'offres en janvier 2019, que le conseil régional a validée dans la foulée.



Il s'agit d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, développant 13 500 m2 à usage de bureaux et 3 360 m2 de logements, ce qui permettra la création de 115 appartements sociaux étudiants. L'ensemble fera l'objet d'une vaste restructuration qui devrait théoriquement démarrer en janvier 2021. AG2R La Mondiale met en avant la recherche « de la transparence, de la lumière et des espaces végétalisés » et vise la certification Osmoz récompensant le bien-être des salariés et la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments. Les certifications HQE et Breeam niveaux élevés devraient également être obtenues. Nexity sera le promoteur immobilier en charge du projet, et Perl commercialisera les logements sociaux en nue-propriété auprès de ses clients investisseurs.

« Cette acquisition est importante pour notre groupe, estime David Simon, membre du comité de direction groupe d'AG2R La Mondiale en charge des investissements, des finances et des risques. Elle permet de se positionner dans un arrondissement stratégique et prestigieux de la capitale et d'y développer un ensemble immobilier innovant aux usages multiples, pensé pour ses utilisateurs. Ce projet architectural ambitieux offrira des espaces de grande qualité tout en respectant le cadre dans lequel il est situé. À travers cette opération, AG2R La Mondiale affirme une nouvelle fois son engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Elle s'inscrit dans une stratégie de diversification des actifs du Groupe avec un horizon de très long terme. »