L'Allemagne mise sur l'hydrogène

L'Allemagne entend devenir le fournisseur numéro 1 de l'hydrogène dans le monde. Face aux enjeux du réchauffement climatique, les grandes puissances mondiales développent différentes stratégies pour aborder les défis de la transition énergétique. L'Allemagne a récemment annoncé un plan de développement de la technologie de l'hydrogène. L'objectif du pays : décarboniser son industrie et devenir le producteur et fournisseur numéro 1 d'hydrogène dans le monde.

iStock-Fokusiert

Un plan de 9 milliards d'euros

Le marché de l'hydrogène

La concurrence chinoise et européenne

Le programme de développement adopté début juin entre dans le cadre d'un plan colossal de 130 milliards d'euros annoncé par le gouvernement allemand pour relancer son économie au sortir de la pandémie. L'Allemagne prévoit 50 milliards d'euros d'investissement dans la transition énergétique. La portion consacrée au développement de l'hydrogène inclut l'investissement dans la recherche, les infrastructures de production et le développement de partenariats internationaux. Le gouvernement ambitionne de consacrer 7 milliards d'euros au développement du marché intérieur et 2 milliards au développement de partenariats à l'échelle mondiale. A moyen terme, ce plan a pour objectif d'augmenter la capacité de production du pays à environ 10 Gigawatts avant 2040. Dans un plan adopté en décembre 2019, l'Allemagne s'était donné pour objectif de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici l'année 2030, par rapport à ce qu'elles étaient en 1990.L'hydrogène, qui permet de stocker de l'électricité, se présente comme une solution intéressante dans le cadre de la transition énergétique. Il permettrait notamment d'augmenter l'autonomie des batteries des voitures électriques et de « décarboner » les transports publics. On le retrouve aujourd'hui dans les secteurs de l'industrie comme l'acier, où il est produit à partir d'énergies fossiles. Le gouvernement allemand prévoit la production d'hydrogène « verte », produite à partir d'électricité durable (panneaux solaires, éoliennes, etc.). Le secteur ciblé par l'Allemagne est l'automobile, en voie forcée de décarbonation, après plusieurs affaires liées à des moteurs diesel frauduleux. Le plan de relance allemand s'engage clairement en faveur de l'énergie durable, refusant notamment l'octroi de primes à l'achat pour les véhicules à essence.L'Allemagne n'est pas le seul pays à convoiter l'hydrogène. En Europe, la France entend consacrer 1,5 milliard d'euros de fonds publics sur trois ans pour développer un avion neutre en carbone d'ici 2035, propulsé à l'hydrogène. En 2018, l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, avait proposé un plan de développement de l'hydrogène, avec un budget de 100 millions d'euros sur deux ans. L'ancien ministre avait alors déclaré : « cette molécule, qui renferme énormément d'énergie, va devenir indispensable compte tenu de l'étendue de ses propriétés : elle permet de stocker l'électricité, d'alimenter des voitures, de recycler du CO2, de rendre les processus industriels plus propres ». La Chine, également engagée dans la course à l'hydrogène, s'est quant à elle fixée pour objectif de produire 1 million de voitures électriques à piles à hydrogène d'ici 2030. Les Chinois accusent cependant un net retard sur le développement de la technologie sur laquelle les Allemands, les Japonais et les Coréens planchent depuis plusieurs années.