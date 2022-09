Jusqu’à 35.000 € le m² ou HLM: vous avez le choix dans cet immeuble du 15e

Dans le 15e, un immeuble de 14 étages verra le jour d’ici 2025. Au programme 46 logements et, comme l’impose la mairie, 36 HLM.

À Paris , les immeubles neufs ne sont pas légion et dès qu’un programme sort de terre, les prix s’envolent. Ces logements sont d’autant plus rares dans la capitale que l’espace est clairsemé. Mais pas que. La mairie de Paris a imposé une contrainte aux promoteurs: les nouveaux immeubles doivent contenir un minimum de logements sociaux . « À Paris, tout immeuble de logements privés qui est construit, doit contenir au moins 30% de logements sociaux. Pas de logements sociaux, pas de permis de construire! Question de justice et de mixité sociale », rappelle Ian Brossat, adjoint d’Anne Hidalgo, chargé du logement. Une exigence qui n’est pas forcément simple à respecter surtout pour des programmes luxueux.

C’est pourtant ce qu’a réussi à faire un promoteur p our un projet dans le 15e qui devrait voir le jour d’ici 2025 . Et même fin 2024, espère le promoteur. « Avec ce projet, nous sommes le plus gros promoteur en logements neufs de Paris cette année et nous serons le plus petit l’an prochain car nous n’avons pas de projet en stock », s’amuse Christophe Capelli, PDG du groupe éponyme. L’idée est de transformer une ancienne concession Renault (avec garage) de 6 étages (10.000 m²) en un immeuble de luxe de 14 étages (7800 m² dont 7000 m² de logements et 800 m² de commerces ). Avec vue sur la Tour Eiffel et sur la Seine. Lauréat du concours Réinventons Paris 3, «Scène des Loges» - c’est son nom -, l’immeuble se compose de 83 logements. « Ici, bientôt une adresse inédite avec des vues exceptionnelles. Appartements de prestige, lofts et duplex », peut-on lire sur la méga affiche visible sous le nom du constructeur automobile (voir ci-dessous).

Au total, 47 logements privés. Côté prix, il y en a pour tous les goûts. Ils varient entre 12.000 et 25.000 euros le m² pour des logements qui vont du studio au 5-pièces. Pour acquérir un 3-pièces d’environ 70 m², situé au 4e étage, vous devrez débourser la coquette somme de 965.000 euros. Soit près de 13.800 euros le m²! Mais plus vous tutoyez les sommets, plus la barre grimpe bien au-delà des 14.000 euros et atteint presque les 40.000 euros le m² (!) C’est le cas d’un duplex de 259 m², avec 80 m² de balcon, situé aux derniers étages. Son prix? 10,5 millions d’euros.

Des Chinois et des Coréens ont réservé

Des montants qu’on n’a pas trop l’habitude de voir pour des appartements du 15e. « Les vues sont imprenables sur la tour Eiffel et la Seine. Les prestations sont exceptionnelles et l’architecture moderne », explique Christophe Capelli. Le promoteur a lancé cet été la commercialisation des logements privés. À ce jour, 7 ont déjà été réservés par des familles parisiennes qui, pour la plupart, ne vivent pas dans le 15e mais aussi des Chinois et des Coréens. « Nous avons même reçu, et cela nous a surpris, des demandes de la part d’Américains adeptes de duplex «à la Manhattan» comme le nôtre », confie Christophe Capelli. La chute de l’euro face au dollar n’y est sans doute pas étrangère.

Pour obtenir le permis de la Ville de Paris, le promoteur immobilier a donc dû prévoir aussi des HLM , 17 exactement, d’une surface comprise entre 55 et 97 m², qui seront gérés par le principal bailleur social de la capitale, Paris Habitat. « Les occupants, qui travaillent à Paris, n’auront donc pas à faire 1h de trajet le matin et 1h le soir », souligne Christophe Capelli. À cela s’ajoutent 19 logements («pension de famille») de 22 m² en moyenne, qui seront mis à disposition, plus ou moins temporairement, pour des femmes battues ou des travailleurs qui, à un moment de leur vie, ont vécu dans la rue. Ces 36 logements seront disposés dans les étages inférieurs mais « bénéficieront aussi d’une vue, sur la Tour Eiffel », assure le promoteur. « Les locataires des HLM bénéficieront du même accès à l’immeuble que les propriétaires des logements privés. En revanche, les locataires de la pension de famille auront un accès privatif, à la demande de leur futur gestionnaire », précise Hélène Schwoerer, directrice générale adjointe de Paris Habitat.

Ces 17 HLM viendront gonfler le contingent déjà élevé de logements sociaux dans le 15e qui n’est pas seulement l’arrondissement le plus peuplé de Paris, mais aussi celui qui affiche l’un des taux de HLM les plus élevés. Il en compte près de 24.500, soit 19,3% de son parc de logements (chiffre de 2020), selon la dernière étude publiée par l’Atelier parisien d’urbanisme . Ce qui le place en 7e position, pas loin derrière le 18e (22,4%). Preuve qu’on peut avoir un maire de droite - Philippe Goujon - et favoriser la construction de HLM.