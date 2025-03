Inter Gestion REIM dévoile les résultats très solides de ses SCPI en 2024

La société de gestion Inter Gestion REIM dévoile un bilan positif pour l'année 2024 avec des performances remarquables pour ses deux SCPI phares CRISTAL Rente et CRISTAL Life. Ces résultats illustrent la pertinence de sa stratégie d'investissement diversifiée, tant sur le plan sectoriel que géographique.

Des résultats probants pour les deux véhicules

La SCPI CRISTAL Rente – spécialisée dans l'immobilier commercial depuis plus d'une décennie – maintient sa trajectoire avec un taux de distribution de 5,06% en 2024. La SCPI qui compte 157 actifs en portefeuille, a su attirer plus de 800 nouveaux associés sur l'année, témoignant de l'attrait de son positionnement axé sur les grandes enseignes de distribution. Sa collecte brute de près de 52 millions d'euros confirme la confiance des investisseurs dans cette stratégie éprouvée.

CRISTAL Life , lancée plus récemment en 2021, surperforme avec un taux de distribution de 6,51% ! Cette SCPI diversifiée – qui cible les secteurs essentiels comme l'alimentaire et la santé – a connu une année particulièrement dynamique avec 10 nouvelles acquisitions. L'afflux de plus de 3 600 nouveaux associés et une collecte brute dépassant 106 millions d'euros soulignent le succès de ce positionnement innovant. La revalorisation de son prix de part à 206 euros en novembre 2024 reflète également la solidité de ses actifs.

Une stratégie de diversification européenne

L'année 2024 a été marquée par une expansion géographique significative pour Inter Gestion REIM , avec des investissements réalisés dans plusieurs pays européens, notamment en Espagne, en Irlande et aux Pays-Bas. Cette internationalisation s'accompagne d'une diversification sectorielle accrue, particulièrement visible dans le portefeuille de CRISTAL Life qui intègre désormais des actifs dans la santé et l'hôtellerie.

Un engagement RSE affirmé

Les deux SCPI se distinguent également par leur engagement sociétal. CRISTAL Rente s'aligne sur l'article 8 de la classification SFDR, tandis que CRISTAL Life bénéficie du label ISR. En tant que fonds de partage, elles contribuent à des causes d'utilité publique en reversant 5 euros pour chaque tranche de 1 000 euros de résultat distribuable, notamment au profit de l'Institut Curie et des Restos du Cœur.

Perspectives 2025

Sous la direction d'Emilien Rodriguez, le groupe entend poursuivre sa stratégie de diversification en 2025 en s'appuyant sur sa maîtrise de la chaîne de valeur immobilière et sa capacité à identifier les opportunités résilientes. Avec un patrimoine global d'un milliard d'euros réparti entre la France et la zone euro, Inter Gestion REIM dispose d'une base solide pour poursuivre son développement.

Cette performance d'ensemble démontre la capacité d'Inter Gestion REIM à naviguer dans un environnement de marché complexe, tout en maintenant un équilibre entre rendement attractif pour ses associés et engagement responsable. La société de gestion confirme ainsi son positionnement d'acteur innovant sur le marché des SCPI, trente-cinq ans après sa création.