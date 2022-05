Indre : une propriétaire prête à faire une grève de la faim après deux ans de loyers impayés

La préfecture n'a toujours pas mis en œuvre l'expulsion du locataire, ordonnée en juillet 2021 par la justice. (illustration) (Pixabay / AJEL)

Depuis deux ans, la propriétaire d'une maison située à Issoudun (Indre) ne touche plus les loyers de la part de son locataire. L'expulsion du jeune homme de 21 ans a été ordonnée en juillet 2021 par la justice mais rien n'a changé depuis. La propriétaire, âgée de 57 ans, menace désormais d'entamer une grève de la faim pour se faire entendre.

Une quinquagénaire propriétaire d'une maison à Issoudun (Indre) vit un véritable enfer à cause de son locataire. Depuis maintenant deux ans, le jeune homme âgé de 21 ans a cessé de payer le loyer mais continue de vivre dans la maison, rapporte RMC . La victime envisage une grève de la faim pour se faire entendre.

Des menaces de la part du locataire

Quand le locataire a cessé de payer son loyer mensuel de 600 € pour la maison dotée d'un grand terrain, la propriétaire de 57 ans a immédiatement saisi la justice. En février 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a annulé le bail du jeune homme et son expulsion a été ordonnée en juillet. Depuis, rien.

La quinquagénaire a même reçu des messages du locataire la menaçant de dégrader le bien. Elle a déjà remarqué que le terrain était empli d'ordures et non entretenu. « Je passe devant à chaque fois que je vais chez mon papa et ça m'arrache les tripes » , a-t-elle confié à RMC .

Une grève de la faim comme dernier recours

C'est à la préfecture de faire appliquer l'ordre d'expulsion en envoyant un huissier mais rien n'a été fait jusqu'ici. Désespérée, la quinquagénaire envisage d'entamer une grève de la faim. « Je ne vois plus d'autre issue , explique-t-elle. J'ai même écrit à l'Élysée. J'ai fait toutes les démarches avec mon avocat, ça m'a coûté une fortune. »

Finalement contactée par RMC , la préfecture de l'Indre a indiqué qu'elle allait intervenir très bientôt. Le locataire aurait finalement accepté d'être relogée et la propriétaire devrait retrouver sa maison dès ce mercredi 11 mai. Si la situation ne se débloque pas, la grève de la faim reste une option pour la victime.