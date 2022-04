Impôts sur le revenu : comment effectuer sa déclaration après l'erreur du fisc ?

Des écarts de revenus ont été constatés chez de nombreux contribuables après une erreur de report des heures supplémentaires exonérées. (Pixabay / Jarmoluk)

Le service de déclaration des revenus en ligne a été suspendu pendant plusieurs jours à la suite d'un couac dans le report des heures supplémentaires exonérées de certains contribuables. La Direction générale des finances publiques promet que les personnes impactées seront directement contactées par l'administration mais les invite également à rectifier directement les montants.

Le service de déclaration en ligne des revenus a connu des ratés le week-end dernier. Suspendu vendredi 8 avril puis rétabli lundi, celui-ci présentait des erreurs de pré-remplissage et donc de gros écarts dans certaines déclarations. Dans un communiqué, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a précisé que seule une certaine catégorie de contribuables était concernée par le bug : « Au terme de l'analyse menée par nos services ce week-end, il apparaît que cet écart a été identifié pour les seuls agents des trois fonctions publiques qui ont réalisé des heures supplémentaires en 2021 » .

Alors que les heures supplémentaires sont exonérées de taxes « dans la limite annuelle de 5 000 euros pour chaque salarié » , le couac du fisc n'était pas sans conséquence pour environ un million de Français. Ces heures supplémentaires n'avaient pas été reportées dans la bonne case et apparaissaient donc dans le revenu à déclarer.

A rectifier soi-même

La Direction des impôts confirme à nos confrères de Capital que les personnes concernées seront contactées par mail ou par téléphone. Mais ce sera bien aux fonctionnaires impactés de rectifier eux-mêmes leur déclaration. Il faudra donc vérifier le montant global des revenus à déclarer pour l'année 2021, soit sur la dernière fiche de paie de décembre, soit sur l'attestation fiscale fournie par l'employeur. Sur le bulletin de paie, les heures supplémentaires exonérées sont indiquées à la ligne « HS/HC EXO FISCALES ».

Le contribuable devra ensuite rectifier en ligne ou sur papier les montants inscrits dans les cases 1AJ et 1BJ. Le montant des heures supplémentaires exonérées est quant à lui noté en cases 1GH ou 1HH. Même si les agents de la fonction publique ont déjà renvoyé leur déclaration, il est encore possible de rectifier : par papier jusqu'au 19 mai, et en ligne jusqu'au 24 mai (départements compris entre le 01 et le 19), 31 mai (départements compris entre 20 et 54) et

8 juin (départements du 55 au 976).