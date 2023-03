Immobilier neuf : La sécheresse oblige déjà à limiter le nombre de permis de construire

La sécheresse met à mal le marché de l'immobilier neuf. Illustration. (jodylehigh / Pixabay)

Dans le Var, le Puy-de-Dôme ou l’Ardèche, des communes se voient dans l'obligation de refuser des permis de construire, par crainte de ne pouvoir fournir de l’eau potable aux nouvelles constructions.

Alors que la sécheresse sévit dans plusieurs régions françaises, certaines communes sont contraintes de limiter les constructions. C'est notamment le cas dans le Var. Les élus de la communauté de communes du Pays de Fayence ont annoncé qu'ils allaient réduire voire geler l'octroi de permis de construire, rapporte Le Parisien . Ils craignent de ne pouvoir fournir de l’eau potable aux nouvelles habitations.

Jean-Yves Huet, le maire de Montauroux et premier vice-président de la communauté de communes (en charge de l’urbanisme), a prévu de suspendre les autorisations d’urbanisme pendant cinq ans. « Si on ne peut plus donner de l’eau à nos habitants et qu’on en accueille d’autres, ils vont devenir fous » , se justifie l'élu.

« Une bombe à retardement »

L'an dernier, la mairie a examiné 445 permis de construire. Ceux qui les ont déposés n'ont rien à craindre. Mais dorénavant, le robinet est coupé. Le maire se félicite d'avoir refusé deux projets immobiliers, concernant une centaine de villas. Sur l'ensemble du territoire, 1 000 permis de construire sont déjà autorisés. « Une bombe à retardement ! », juge l'élu qui est soutenu par la préfecture. D'autres communes ailleurs en France ont fait le choix de refuser la construction de nouvelles maisons au motif qu'il est impossible de fournir de l'eau potable comme à Charbonnières-les-Varennes et Volvic Bourg-Haut, dans le Puy-de-Dôme.

Quand ce ne sont pas les communes qui interviennent, c'est l'Etat. En avril 2022, à Pranles (Ardèche), la préfecture a sommé la mairie de refuser « toute nouvelle demande d’urbanisme augmentant les besoins en eau » . Dans ce secteur, l'été suivant, plusieurs communes ont dû être alimentées en camion-citerne.

Le député (UDI) Christophe Naegelen a fait une proposition de loi qui donne aux maires le « pouvoir d’autoriser ou d’interdire les nouvelles constructions lorsque celles-ci présentent un risque pour l’équilibre des ressources en eau de la commune » .