Immobilier : l'exode des Franciliens est bien une réalité depuis le premier confinement

De plus en plus de Franciliens cherchent à acquérir des biens immobiliers ailleurs en France (illustration). (Pixabay / Free-Photos)

La part d'acquéreurs franciliens a augmenté en un an dans la plupart des départements proches de la région Ile-de-France et même ailleurs, selon les chiffres communiqués ce jeudi par les notaires. Pour la première fois, la hausse des prix immobiliers devrait être moins forte en région parisienne que dans le reste du pays.

Les Franciliens quittent la région parisienne. La tendance aperçue à la suite du premier confinement se confirme d'après les chiffres fournis par les notaires ce jeudi 10 décembre. Recherchant de plus grands espaces et davantage de verdure, ces acquéreurs cherchent des biens dans les départements proches et même au-delà, rapporte Le Parisien.

Ainsi, au troisième trimestre 2020, 27 % des acquéreurs dans l'Yonne étaient Franciliens. Cela représente 9 points de plus que l'année dernière à la même époque. La part d'acheteurs franciliens a augmenté également en Normandie, avec un bond de 6 points en un an dans l'Eure et dans l'Orne.

De nombreux départements ciblés par les Franciliens

Même constat dans d'autres départements proches de la région parisienne comme la Seine-Maritime, le Loiret, le Loir-et-Cher, le Cher ou l'Indre. La tendance se confirme également dans la Creuse, la Haute-Vienne, le Lot, la Lozère, les Hautes-Alpes et la Haute-Corse. Dans tous ces départements, Le nombre d'acquéreurs franciliens a également augmenté.

D'autres départements voient, au contraire, la part des acquéreurs franciliens diminuer en un an. C'est le cas par exemple de la Charente-Maritime (10 %) et le Var (7 %) où les notaires constatent une baisse de trois points par rapport à l'an dernier.

La difficulté d'accéder à sa maison secondaire

« Nombre de Franciliens se sont rendu compte, au premier confinement, qu'il était compliqué d'accéder à leur résidence secondaire, avec moins de trains et moins de vols, assure Elodie Frémont, notaire à Paris citée par le quotidien. Certains ont vendu pour acheter plus près de Paris ».

Cette situation semble avoir des conséquences sur le marché immobilier. Les notaires estiment qu'en 2020, les prix vont moins grimper en Ile-de-France que dans le reste du pays. Une première. Pour les appartements, la hausse des prix devrait atteindre 7,1 % en province contre 5,8 % en Ile-de-France et 6,1 % contre 5,8 % pour les maisons.