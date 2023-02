Immobilier: des logements avec une hauteur sous plafond d’1m80 pourraient bientôt être loués

Chambres de bonnes, cités de corons... De nouveaux habitats pourraient désormais être loués grâce à un projet de décret controversé.

C’est une proposition qui suscite l’indignation des défenseurs des locataires. « Dernière nouveauté sur le front du logement: le gouvernement envisage d’autoriser des logements dont la hauteur sous plafond de la pièce principale serait de... 1,80 mètre!!! Contre 2,20 mètres jusqu’ici, il est encore temps de renoncer! », s’insurge sur Twitter Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation abbé Pierre.

Si la norme est bien de 2,20 mètres depuis 2002 pour un logement décent, un projet de décret pourrait l’abaisser de 40 centimètres, selon les informations de l’agence AEF . Celui-ci aurait été examiné le 26 janvier dernier par le Conseil national de l’Habitat, pour faire évoluer les règles d’hygiène et de salubrité des logements.

»» LIRE AUSSI - «On risque de devenir une petite Ibiza»: la colère des résidents de l’île d’Yeu face à la crise du logement

C’est précisément cette phrase qui est au cœur des interrogations: « En dessous de 2,20 mètres pour la pièce principale de 9 mètres carrés - ou d’un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes dont la hauteur est au minimum égale à 1,80 mètre - et de 2 mètres pour les autres parties du logement, la hauteur sous plafond constitue une impropriété ». En d’autres termes, un logement de 11,11 m2, avec une hauteur sous plafond d’1m80 et un volume de 20 m3 pourrait être loué.

« Certes, on ne parle que d’un nombre restreint de chambres de bonnes parisiennes ou de cités de corons dans le Nord », stipule Manuel Domergue, « mais le signal est désastreux ». Le projet est d’autant plus étonnant que la taille moyenne des hommes en France est de 176,6 cm, selon l’ enquête Obepi-Roche de 2020. Les nouveaux logements décents ne seraient donc réservés qu’aux personnes de moins d’1m80, et seraient discriminatoires. Contacté, le ministère du Logement n’a pas donné de réponse.

Ce décret controversé arrive quelques jours après la publication du 27e rapport annuel sur « l’État du mal-logement en France », publié par la fondation Abbé Pierre. L’étude dénombre quatre millions de personnes « non ou mal logées » et 14,6 millions d’individus fragilisés « par la crise du logement ».