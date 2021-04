Immobilier : à Paris, les prix baissent mais un 75 m² coûte toujours près de 800 000 € en moyenne

Un logement de 75 m² coûte en moyenne près de 800 000 euros à Paris (illustration). (Pixabay / Bart?omiej Koc)

Les prix de l'immobilier à Paris sont en baisse, mais les biens mis en vente sont difficilement abordables, surtout pour les primo-accédants qui, peu à peu, quittent la capitale. Il faut gagner aux alentours de 11 500 euros par mois pour espérer acquérir un bien de 75 m².

Depuis le début de la crise sanitaire, le prix du mètre carré à Paris est en baisse. A l'automne dernier, il s'élevait à 10 850 euros en moyenne, puis 10 730 euros en janvier et aujourd'hui 10 630, selon les chiffres des notaires du Grand Paris relayés par Les Echos.

Entre 2012 et 2017, la hausse des prix dans la capitale était compensée par les taux bas des emprunts immobiliers. « Mais ce n'est plus le cas depuis que les prix ont passé le seuil symbolique des 9 000 euros le mètre carré début 2018 », indique Sandrine Allonier, directrice des études de la plateforme Vousfinancer citée par le quotidien.

Plus de 11 000 euros par mois minimum pour un bien de 75 m²

Un bien de 75 m², correspondant à une famille avec deux enfants, coûterait désormais en moyenne un peu plus de 797 000 euros. Les acquéreurs doivent ainsi gagner 11 492 euros nets par mois minimum, précise Les Echos. Les mensualités pour ce prêt sur 20 ans atteignent 3 792 euros hors assurance.

Passé le périphérique, le budget demandé pour une surface comparable est bien sûr moins élevé. Pour acheter un 75 m² dans les Hauts-de-Seine, il faut avoir des revenus de 7 000 euros par mois minimum. Dans les Yvelines 4 411 euros suffiront et un tout petit moins en Seine-Saint-Denis (4 300 euros).

Les primo-accédants, seulement 20 % des acheteurs à Paris

Les primo-accédants ne représentent que 20 % des acheteurs à Paris contre le double en moyenne dans le reste de la France, selon Vousfinancer. Ils empruntent en moyenne 295 000 euros dans la capitale. C'est 100 000 euros de plus que dans le reste du pays. Leur apport est élevé puisqu'il atteint 70 000 euros.

Les primo-accédants quittent massivement Paris pour la région Ile-de-France ou même plus loin. Ils représentaient 40 % des acheteurs en 2018, 28 % en 2019 et donc seulement 20 % une année plus tard.