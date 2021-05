GFI : une épargne responsable et des avantages fiscaux

Le groupement forestier d'investissement permet d'entretenir les forêts tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. Apprécié sur le marché de la gestion de patrimoine, le GFI offre des investissements durables à levier fiscal. Fonctionnement, acquisition, risques et rendement : voici tout ce que vous devez savoir sur l'investissement forestier.

À l'instar des SCPI, les Groupements Forestiers sont des sociétés civiles particulières. Leur objectif est d'acquérir, de constituer, d'entretenir des massifs forestiers ou des terrains à boiser pour créer une unité de gestion de 5 hectares au minimum. Avant d'acheter un massif, le GFI considère plusieurs facteurs qui permettront de déterminer l'exploitation et la rentabilité du terrain, comme la pluviométrie, la nature des essences des arbres, leur maturité, l'inclinaison du terrain, ainsi que le potentiel d'exploitation forestière.La forêt est un investissement durable. Les bois et forêts représentent actuellement 30 % du territoire français et 10 % du territoire européen. Les forêts sont une ressource écologique essentielle, indispensable à la survie de la planète et au maintien de la biodiversité. De plus, le bois est une matière première importante. L'exploitation du bois comme matériau de chauffage, de construction, en papèterie ou ameublement représente environ 450 000 emplois sur le territoire.L'investisseur acquiert, via le GFI, une ou plusieurs parts du patrimoine du groupement forestier. Il reçoit donc une quote-part des revenus issus de l'exploitation du patrimoine forestier par le GFI. Ces revenus sont essentiellement constitués de la vente de bois coupé et de permis de chasse. Le rendement d'un GFI se situe entre 1 % et 2 % par an, selon la volumétrie des coupes et l'évolution du cours du bois. La rentabilité de l'investissement se fait sur les revenus perçus et sur l'évolution de la valeur des forêts, et donc du prix des parts.Comme tous les investissements, la forêt est soumise à plusieurs risques intrinsèquement liés à sa nature : les risques phytosanitaires, les catastrophes naturelles ou criminelles, etc. Certains risques, comme les tempêtes ou les incendies, sont cependant assurés par les GFI. Le risque de perte en capital existe, mais peut être limité par plusieurs facteurs, dont la diversité des investissements des GFI. Par ailleurs, la forêt est un placement sur le long terme, recommandé pour une période minimum de 10 ans.Les avantages de cet investissement sont nombreux. En premier lieu, souscrire à un GFI permet de diversifier le portefeuille en investissement dans un placement atypique et durable. En souscrivant à un GFI, les investisseurs bénéficient ensuite d'une réduction d'impôts sur le revenu de 18 %, soumis au plafonnement des niches fiscales. Les parts de GFI sont également exonérées d'IFI de 75 % jusqu'à 101.897 euros, et de 50 % au-delà de cette somme. Enfin, les parts de GFI bénéficient d'une exonération du droit de succession et de donation à hauteur de 75 %. Elles doivent cependant avoir été détenues depuis plus de 2 ans et dans le cadre d'un engagement de gestion permanent.