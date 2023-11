Fiscalité : réduire ses impôts avant la fin de l'année ? C'est possible grâce à ces différents dispositifs

Ces différents procédés sont soumis à conditions. (Illustration) (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

Alors que la fin de l'année fiscale approche, certains contribuables peuvent craindre de voir leurs impôts augmenter l’année prochaine. Heureusement pour eux, il existe plusieurs dispositifs permettant de réduire leur impôt sur le revenu à travers les réductions et crédits d’impôts. La plupart d’entre eux passent par une forme d’investissement ou de dons. Voici un tour d’horizon de ces systèmes recensés en partie sur le site du gouvernement .

Des investissements variés

Tout d'abord, les contribuables peuvent réduire leurs impôts en investissant dans les petites et moyennes entreprises via les FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation), indique TF1 Info . Ici, il est possible d’obtenir une déduction de 25 % des sommes versées, avec un plafond de réduction fixé à 3 000 euros pour une personne seule et 6 000 euros pour un couple. En contrepartie, il faut garder ses parts dans la FCPI pendant au moins cinq ans. Bonne nouvelle : les plus-values réalisées ne sont pas imposables.

Ceux qui préfèrent investir dans l’immobilier peuvent quant à eux se tourner vers les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), ajoute La Dépêche du Midi . Ces dernières sont liées à des placements immobiliers qui permettent de réduire ses impôts même lorsque l’on n'a que quelques centaines d’euros à investir. Une réduction d’impôt de 25 % peut également être obtenue sur les investissements forestiers, à condition de respecter les conditions afférentes.

Placements et dons

Il existe aussi le Plan épargne retraite (PER), précise TF1 Info . Mis en place depuis 2019, ce placement fiscal permet de se constituer une rente ou un capital pour sa retraite. Les versements sont déductibles d’impôts dans la limite de 10 % des revenus professionnels nets ou bénéfices imposables annuels. Par ailleurs, il est à noter que le déblocage des fonds avant la retraite ne peut se faire que sous conditions.

Enfin, une dernière option consiste à faire des dons à des associations. Dans le cas d'un organisme d’aide aux personnes en difficulté, ils permettent d'obtenir 75 % de défiscalisation jusqu'à 1 000 euros de dons. Sinon, ils sont défiscalisés à hauteur de 66 % pour les organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique. Dans les deux cas, un plafond a été fixé à 20 % du revenu imposable.