Et si un architecte vous aidait à mieux visiter un logement à vendre?

Une start-up propose aux acheteurs immobiliers un service de visite accompagnée d’un architecte pour qu’il puisse donner son avis, ses conseils et débusquer les éventuels défauts.

Les acheteurs de voiture d’occasion n’hésitent pas à se faire accompagner d’un garagiste, s’ils en connaissent un, pour valider leur achat. Pourquoi pour un achat bien plus important, celui d’un logement, ne disposerait-on pas de l’expertise d’un professionnel pour se faire conseiller? Une idée qui a poussé les architectes Nastasia Potel et Mylène Vasse à lancer avec deux associés la start-up OK Sherlock. Actuellement proposé seulement en Île-de-France, le service devrait s’étendre prochainement aux principales métropoles françaises.

Dans un premier temps, les internautes peuvent se rendre sur le site de la start-up pour disposer gratuitement d’une analyse relative à l’adresse et au quartier du bien qu’ils convoitent s’appuyant sur une foule de données publiques disponibles (prix de l’immobilier, sociologie de la population, santé, commerces, revenus...). Ce n’est que dans un second temps, s’ils décident de fixer un rendez-vous pour une visite immobilière qu’ils seront très rapidement mis en contact avec un architecte qui pourra les accompagner. Pour ce qui est du prix de la prestation, les tarifs dépendant logiquement de la surface du bien à visiter: 120 euros s’il fait moins de 50 m², 150 euros pour les logements de 50 à 100 m² et 220 euros au-delà.

Sous-estimation du montant des travaux

Il n’y a pas de durée définie mais comptez généralement autour d’une heure pour évaluer la qualité, l’état et le potentiel d’un lieu que ce soit lors d’une première visite ou d’une contre-visite. Pour l’instant, les créateurs du service notent que 2 visites sur 5 concernent des logements sans travaux, 1 sur 5 avec de petits travaux et à nouveau 2 sur 5 pour de gros travaux. «Souvent, on fait intervenir l’architecte trop tard dans le processus, notent Nastasia Potel et Mylène Vasse. Avec notre service, il est là dès l’origine et si jamais le courant passe il peut être amené à suivre le dossier.»

Grâce à son intervention, OK Sherlock a par exemple dissuadé un jeune acheteur qui souhaitait réaliser sa première acquisition à la lisière des Buttes Chaumont. Alors que la visite devait valider la possibilité de créer une chambre supplémentaire dans l’appartement, les deux architectes venues sur place se sont rendu compte que le plancher était légèrement en pente. Une visite des caves a permis de détecter la présence de nombreux étais pour soutenir le bâtiment en train de s’affaisser avec à la clé de coûteux travaux de copropriété... Une autre visite avec ces fins limiers portait sur un investissement locatif à réaliser dans le 18e arrondissement en rachetant 2 chambres de bonnes réunies. Sur place, l’architecte remarque que le W.-C. n’est pas connecté aux bonnes évacuations. Il a été branché illégalement sur les eaux pluviales, aucune colonne adéquate n’étant présente dans l’appartement. Là encore avec un surcoût non négligeable à la clé.

Si ces exemples demeurent exceptionnels, ces visites accompagnées montrent un problème récurrent. «Le défaut principal de ces acheteurs «débutants» c’est qu’ils estiment mal le coût des travaux, expliquent Nastasia Potel et Mylène Vasse. Avec Internet, ils pensent savoir mais on trouve tout et n’importe quoi. Or en achetant le plus grand possible et en sous-estimant les travaux, on ne peut plus boucler l’opération.» Au-delà de ce souci très commun, les deux architectes estiment que les acquéreurs ne sont pas toujours très réalistes sur les pièces d’eau. Bon nombre d’entre eux pensent qu’il est facile de déplacer une salle de bains ou une cuisine, or selon la structure de l’immeuble, les surcoûts peuvent s’avérer dissuasifs.