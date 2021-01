Epargne : combien vous a rapporté votre Livret A en 2020 ?

Au même titre que l'assurance vie, le Livret A est un des placements favoris des Français ( Crédit photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

En 2020, le montant total des intérêts versés aux détenteurs d'un Livret A s'est établi à 1,58 milliard d'euros. Un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes.

Par MoneyVox,

Au même titre que l'assurance vie, le Livret A est un des placements favoris des Français. Ses avantages ? Une épargne garantie, disponible à tout moment, sans frais et facile à gérer. Ce sont d'ailleurs ces raisons qui ont continué à pousser les ménages à y déposer leurs économies au cours de l'année 2020, et ce malgré la crise sanitaire traversée. En ce début d'année 2021, il est temps de faire le point sur ce qu'a réellement rapporté le Livret A aux épargnants.

D'une collecte exceptionnelle sur le Livret A...

Dans l'histoire du Livret A, l'année 2020 est à marquer d'une pierre blanche. En effet, la capitalisation cumulée sur ce placement a franchi pour la première fois le seuil des 300 milliards d'euros. Ce montant inclut l'intégralité des sommes épargnées sur les 56 millions de Livrets A détenus par les particuliers. Des épargnants qui, en moyenne, disposaient de 5 100 euros sur leur contrat selon l'Observatoire de l'épargne réglementée.

... à la chute des intérêts versés pour l'année 2020

Malgré une collecte remarquable au cours de l'année précédente, les intérêts versés en début d'année 2021 au titre de 2020 ont plafonné à 1,58 milliard d'euros. Rapporté aux 56 millions de Livrets A détenus en France, ce chiffre induit un montant moyen d'intérêts versés à chaque souscripteur de 28,40 euros pour l'ensemble de l'année 2020. Des données qui permettent de conclure qu'il s'agit de la moins bonne performance de ce livret d'épargne depuis 10 ans. Rappelons en effet que les intérêts annuels cumulés avaient atteint jusqu'à 5 milliards d'euros en 2012 selon la Caisse des dépôts et des consignations, et étaient encore de 2,13 milliards d'euros en 2019.

La baisse des intérêts du Livret A trouve son explication dans le réajustement du taux d'intérêt. Jusqu'en janvier 2020, celui-ci était de 0,75% net. Depuis février 2020, il est désormais de 0,50% net, soit le plus bas taux de l'histoire du Livret A. Un taux qui ne pourra plus diminuer puisque le plancher légal a été atteint.

Quid du Livret de développement durable et solidaire ?

Vous souhaitez savoir combien votre Livret A vous a rapporté en 2020 ? Les intérêts ont été versés par les banques au début du mois de janvier 2021. Il vous suffit donc de vous rendre sur votre espace client depuis votre ordinateur ou votre smartphone et de consulter l'historique de votre Livret A.

De son côté, le Livret de développement durable et solidaire, dont le taux de rémunération est identique à celui du Livret A, a généré 590 millions d'euros d'intérêts l'an dernier. Montant moyen des intérêts versés par épargnant sur les 24 millions de LDDS ? 24,5 euros. Ce qui porte à plus de 50 euros les intérêts moyens pour les détenteurs d'un Livret A et de son faux jumeau le LDDS.