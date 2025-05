Elle réalise 23 000 euros d’économies en un an avec cette méthode toute simple, “c’est le seul moyen !”

Shutterstock

Si la méthode nécessite de rester rigoureux pendant un an, les économies qu'elle permet sont bien souvent conséquentes.

Durant cette période marquée par la hausse des prix, plusieurs astuces et méthodes sont largement partagées afin de réaliser des économies. Cette jeune femme a, elle aussi, fait le choix d'une vie plus frugale afin de pouvoir épargner. Michelle McGagh s'est confiée à plusieurs reprises sur ce sujet dans ses écrits. Journaliste spécialisée en finances et patrimoine, elle a consacré plusieurs essais à la question de la gestion de l'argent au sein des foyers. Elle a également révélé sa méthode pour épargner une somme élevée.

“ Mes amis, ma famille et mes collègues supposaient que j'étais brillante avec la gestion de l'argent, mais ce n'était pas très vrai ” , a-t-elle toutefois tenu à partager dans son dernier papier pour le Telegraph . Le cœur de son propos ? Les dépenses inutiles ! La jeune femme a eu une prise de conscience en 2015, en remarquant qu'elle avait dépensé des milliers d'euros pour s'offrir des choses totalement “ inutiles ” .

Elle fait 23 000 euros d'économies en proscrivant les dépenses “ inutiles ”

Michelle McGagh s'est alors engagée à ne plus rien dépenser inutilement pendant une année entière. Cet objectif a largement été motivé par la surconsommation dont la jeune femme a été témoin lors du Black Friday de l'année 2015. Elle a donc établi une ligne directrice afin d'intégrer plus de sobriété à son quotidien. Ses dépenses devaient être majoritairement tournées vers des frais indispensables dans son mode de vie : “ Le prêt immobilier, les services publics, l'assurance-vie, les dons de charité et les factures de haut débit Internet et de téléphonie mobile ” . Si cette méthode semble plutôt radicale, c'est, selon la jeune femme, le “ seul moyen ” de réaliser une épargne conséquente.

Parmi ses dépenses, la journaliste s'est aussi autorisé l'achat d'articles de toilette utiles tels que du dentifrice, du déodorant et du shampooing. Côté nourriture, elle a convenu, avec son mari, un montant maximal de 35 euros d'achats hebdomadaires. Les économies ont pu majoritairement être réalisées sur la partie loisirs. En effet, le couple s'est interdit toute dépense liée aux activités divertissantes.

Aucun budget n'a été débloqué pour aller au restaurant ou au cinéma. Dans la liste des activités mises de côté, le couple a également inscrit les soirées au pub, les plats à emporter ainsi que les vêtements. Et ce n'est pas tout ! Pendant cette année de restrictions, ils ont aussi décidé de ne pas partir en vacances ou de prendre d'abonnements. L'achat de denrées sucrées ou salées non indispensables a également été proscrit.

“ J'espère avoir encouragé d'autres personnes ”

Le mari de Michelle McGagh a d'abord émis une certaine réserve à l'idée de se restreindre autant. La jeune femme ne s'est toutefois pas découragée pour autant. Elle a aussi fait le choix du vélo afin de se déplacer partout et même a usé ses vêtements jusqu'à ce que des trous apparaissent. Si cette année a été marquée par des décisions difficiles, elle a permis au couple de rembourser son prêt : “ Je suis reconnaissante d'avoir un revenu disponible pour épargner et j'ai le sentiment que je dois en tirer le meilleur parti. J'espère avoir encouragé d'autres personnes à reconsidérer leurs habitudes de dépenses aussi ” , a confié la journaliste.

Résultat des efforts ? Une épargne de plus de 23 000 euros ! Si certains mois ont été plus difficiles que d'autres, le couple n'a pas manqué de partager sa fierté d'avoir pu économiser autant. Pour célébrer les restrictions respectées pendant une année entière, ils ont offert une tournée de bières à leurs amis, le 31 décembre, à minuit. La jeune femme s'est aussi permis l'achat d'un billet d'avion pour rendre visite à son grand-père. Depuis cette période, Michelle McGagh et son compagnon ont radicalement réduit leurs dépenses du quotidien. Leur méthode continue ainsi de fonctionner plusieurs années après avoir été intégrée à leur mode de vie.