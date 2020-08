Du nouveau chez Ikea

Le géant du meuble étend son offre et innove dans l'hexagone. Solidement implantée en France, l'enseigne suédoise frappe fort cette année, avec un nouveau concept de boutique et une offre clé en main pour démocratiser l'accès à l'énergie solaire. Décryptage.

iStock-monticelllo

Mettre la décoration au cœur de l'aménagement intérieur

Démocratiser l'énergie solaire

Après avoir conquis la place de la Madeleine en 2019, Ikea s'installera en plein cœur de la rue de Rivoli. Le géant du meuble suédois confirmera son implantation dans la capitale avec un tout nouveau concept de magasin, dont l'ouverture est prévue au printemps prochain. « Ikea Décoration » sera, comme son nom l'indique, un espace intégralement dédié à la décoration intérieure. Interrogé par les Échos, le directeur général d'Ikea France, Walter Kadnar, explique que le concept s'est développé autour des besoins créés par la crise et le télétravail. Ikea Décoration vise donc à fournir aux clients des solutions d'aménagement confortables pour leurs espaces de bureau à la maison. Dans les faits, la boutique, d'une surface d'environ 2 900 m², abritera pas moins de 2 000 références du catalogue. Les clients pourront ainsi retrouver les indispensables et les nouveautés en matière d'arts de la table, de linge de maison ou encore se faire conseiller dans la conception d'une cuisine ou d'un dressing. Le groupe suédois n'a pas encore confirmé de date d'ouverture de sa nouvelle boutique parisienne, ni précisé si le concept allait être décliné dans d'autres villes de France ou ailleurs dans le monde.Dans un autre registre, le spécialiste de l'énergie renouvelable Voltalia a confirmé cette année son entente avec la branche française d'Ikea. Dès l'automne, les deux partenaires vont offrir un service « clé en main » d'installation de panneaux solaires sur toiture chez les particuliers. L'offre sera dans un premier temps disponible dans le sud de la France, région qui bénéficie d'un bon taux d'ensoleillement, avant d'essaimer dans tout le pays, au printemps 2021. Ce service, inédit en France, est déjà proposé par la firme suédoise dans huit pays, comme la Belgique (depuis 2017). Côté client, l'opération se promet simple : les clients intéressés prennent connaissance des modalités d'installation et des systèmes sur le site d'Ikea.fr ou en magasin. Ils peuvent ensuite effectuer une simulation en ligne. L'offre est également assortie d'une visite technique, d'une installation et d'un service après-vente. Dans les pays où Ikea propose son offre photovoltaïque clé en main, la marque assure être de 10 à 20 % moins chère que les services analogues proposés par la concurrence.