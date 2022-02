Devenir propriétaire près de Paris sans perdre de surface, c’est possible

Un locataire parisien perd globalement une pièce pour devenir propriétaire, à mensualité constante. Quelques communes de la petite couronne permettent cependant de gagner en surface.

C’est un phénomène bien connu des Parisiens et d’une partie des Franciliens: lorsque l’on peut commencer à louer un logement d’une surface décente, la transition vers la propriété n’en est que plus difficile. Car au-delà de l’engagement vers un prêt immobilier sur 20 voire 25 ans, il faut généralement consentir à une perte de surface. «Ce piège locatif, comme nous l’avons baptisé, nous souhaitons aider les jeunes actifs à s’en sortir pour retrouver le pouvoir de devenir acquérir» , souligne Saskia Fiszel, cofondatrice de Virgil.

Depuis deux ans, sa start-up propose un modèle original où la société co-investit avec les propriétaires dans leur logement afin de boucler l’opération. Le propriétaire cédera sa part du gâteau à Virgil en cas de vente ou alors rachète la quote-part détenue par l’entreprise au bout de 10 ans. En deux ans d’existence, Virgil a pu se rendre compte que sa formule séduisait une population de jeunes actifs (33 ans en moyenne) et gagnant entre 40.000 et 45.000 euros bruts annuels. Ils visent pour une grande majorité les arrondissements du quart nord-est (18e, 19e et 20e) et un peu le 11e.

Mais quitter leur statut de locataire sans faire de gros sacrifices sur la surface est devenu chose impossible y compris dans ces arrondissements. Le constat est sans appel: sans coup de pouce familial, un primo-accédant doit sacrifier en moyenne 26% de surface pour concrétiser son rêve. Ainsi, un locataire du 18e qui peut loger dans un 2-pièces de 27m² devra passer à un studio de 20 m² pour être dans sa propriété.

«Ces jeunes actifs continuent à construire leur carrière à Paris, souligne Saskia Fiszel. Même si on parle d’un exode des Parisiens , nombreux sont ceux qui n’ont aucune aspiration à vivre à la campagne. Ils visent la capitale en premier lieu mais finissent par se rendre compte que certaines voisines directes ont de vrais atouts à faire valoir.» Si les communes les plus huppées de l’Ouest parisien ou bordant le bois de Vincennes n’offrent aucune amélioration de la situation, un propriétaire peut espérer acheter à Aubervilliers un logement 12% plus grand que ce qu’il peut y louer. Et à Saint-Denis, le gain est de 2%. Plus inattendu, on peut acheter 3% de surface supplémentaire à Saint-Maurice au sud du bois de Vincennes et 4% à Ivry-sur-Seine.

Vers une ville-musée?

Enfin, les communes où la perte de surface est limitée peuvent également s’avérer de bons choix. C’est le cas de Bagnolet et des Lilas en bordure de 20e arrondissement où l’on peut se contenter de rogner respectivement 1% et 5% sur sa surface. Mais aussi de 4 villes au sud de la capitale: Malakoff, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre et Vanves avec des pertes de 7 à 10%. Enfin, Pantin et Saint-Ouen restent sur une perte raisonnable (-13% et -15%) tandis que Clichy et Montreuil sont les dernières à se glisser sous la barre des 20%.

Pour ceux qui ne peuvent pas envisager autre chose que la ville Lumière c’est dans le 13e arrondissement qu’ils perdront le moins de m² (-21%) devant les 11e et 20e (-23%). « Il ne faut pas que Paris devienne une ville-musée à l’image de Venise, une ville qui se vide de ses habitants et amorce son déclin .» C’est aussi pour cela et pour sa connaissance du marché de la Petite couronne que Virgil n’envisage pas pour l’instant d’accompagner ses clients vers la Grande couronne où les gains de surface peuvent être plus conséquents. «Et il y a aussi le fait que bon nombre d’achats dans ces secteurs sont des investissements locatifs. Or, nous visons vraiment la résidence principale» , souligne Saskia Fiszel.