Deux squatteurs évacués de la villa basque de l’ex-gendre de Poutine

Voilà une affaire de squat rondement menée. Deux personnes interpellées ce lundi matin, ont été placées en garde à vue pour « violation de domicile », selon Europe 1 . Il faut dire que la résidence est loin d’être anodine, c’est même une résidence emblématique de la côte basque. Il s’agirait de la villa de l’ex-gendre de Vladimir Poutine , qu’il possède à Biarritz, entre le golf et le phare de la cité balnéaire (voir l’illustration principale et la carte ci-dessous) . Les deux individus, Pierre Haffner, un activiste local, et Sergueï Saveliev, un opposant politique réfugié en France se seraient introduits ce week-end dans la propriété pour ensuite y accueillir des réfugiés ukrainiens.

Un peu plus tôt dans la journée, The Insider, un média d’investigation russe , a publié une vidéo où l’on voit un militant, tenant un drapeau ukrainien puis filmant l’intérieur de la propriété située à Biarritz. Sur Twitter, Pierre Haffner s’est pris en photo dans la résidence (voir ci-dessous) et a publié une procuration datant de 2009, délivrée par Gennady Timchenko à une personne domiciliée en Suisse et chargée de rénover la villa. Car à cette époque, la propriété appartenait à cet homme d’affaires russo-finlandais de 69 ans, ami de Vladimir Poutine mais aussi fondateur d’une société de trading pétrolier et propriétaire d’un groupe d’investissement privé.

Depuis 2012, elle serait détenue, selon le registre immobilier de France , par un certain Kirikk Shamalov qui ne serait autre que l’ex-gendre de Vladmir Poutine. Les squatteurs auraient d’ailleurs mis la main sur une copie de son passeport, en s’introduisant dans la villa.

Il y a un peu plus de deux semaines, c’est la villa de l’ex-épouse de Vladimir Poutine qui a été dégradée. Des tags anti-Poutine et pro-Ukraine ont été inscrits sur l’extérieur de la propriété à Anglet, près de BIarritz.

