Des produits d'occasion chez système u

Après Leclerc et Carrefour, c'est désormais au tour de Système U de se lancer dans la reprise et revente de produits d'occasion au sein de leurs magasins. Quatre magasins du réseau, actuellement en phase de tests, proposent une reprise puis la vente d'objets d'occasions des particuliers.

iStock-Gilles_Paire

La tendance de l'économie circulaire

La phase de test lancée par Système U

Système U, avec son nom évocateur « U Occasion », emboîte donc le pas à ses concurrents, séduits par un marché en vogue : l'occasion et l'économie circulaire. Il y a maintenant 2 ans, Leclerc s'est lancé dans la vente de produits d'occasion sous l'égide « Leclerc occasion », avant d'être suivi par Auchan exclusivement avec les vêtements, puis Carrefour, proposant un échange de divers produits de seconde main en partenariat avec le spécialiste des produits d'occasion Cash Converter. Le PDG de Système U, Dominique Schelcher, affirme dans un communiqué que « l'initiative est née sur le terrain pour répondre aux attentes de nos clients et pour soutenir leur pouvoir d'achat ». Des clients qui, d'ailleurs, ne découvrent pas ce nouveau marché en vogue, déjà friands d'achats de produits d'occasion : en effet, selon l'ObsoCo, près de 60% des Français achètent au moins un produit d'occasion sur 12 mois et près de 50% sont vendeurs.Quatre magasins prototypes C'est ainsi que Système U se lance dans ce marché profitable qu'est la vente de produits d'occasion, suite au succès fulgurant des plateformes Vinted et Le Bon Coin. Pour l'instant, quatre sites vont participer à la phase de test : les Hyper U du Pertuis, d'Aizenay, de Mayenne et des Arcs. Jusqu'en octobre, ces enseignes pilotes s'occupent de se constituer des stocks d'objets d'occasion avant de se lancer dans la vente dans la foulée. Ainsi, les clients pourront acheter des produits de seconde main qu'ils trouveront à côté des produits neufs, autant dans le rayon culture que dans celui de l'électroménager, le but étant de proposer une offre assez large. Cependant, « chaque magasin sera libre de faire ce qu'il veut », assure Système U : les objets d'occasion pourraient tout aussi bien être entreposés dans un rayon dédié à l'occasion. À l'issue de ce test qui se terminera fin décembre, Système U espère vérifier que « ce métier est rentable, car il s'agit bel et bien d'un autre métier ». Si tel était le cas, l'expérience s'élargirait aux vêtements et engloberait davantage de magasins du groupe. Un acte bon pour la planète comme pour le porte-monnaie Dans les magasins proposant ce système d'occasion, les clients pourront venir déposer les produits dont ils ne veulent plus. Cela peut être des téléphones, des livres, des petits électroménagers... qui seront récupérés par Système U, testés afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et qualité, puis remis en vente dans les rayons avec une garantie de 6 mois. Du côté des dépositaires, autant de jeunes que de seniors ne se servant qu'occasionnellement d'Internet, ceux-ci récupéreront un bon d'achat utilisable soit pour racheter un produit d'occasion, soit pour faire les courses. Le prix de rachat dépendra de la qualité du produit et de sa disponibilité sur le marché.