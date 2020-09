Des démarches simplifiées pour obtenir une pension de réversion

Une nouvelle plateforme en ligne facilite les démarches de demande des pensions de réversion. Le site info-retraite.fr a mis en ligne fin août un service de demande de pension de réversion. Cette procédure unique se substitue aux multiples démarches administratives que devaient jusqu'ici effectuer les conjoints d'assurés décédés. Un gain de temps inestimable pour les demandeurs, comme pour les régimes de retraite.

iStock-JohnnyGreig

Une seule procédure en ligne

Une demande en 5 étapes

Un traitement automatisé

Les conjoints d'assurés décédés peuvent désormais demander le versement d'une pension de réversion directement en ligne. Depuis le 20 août dernier, la plateforme info-retraite.fr propose une procédure harmonisée et commune à tous les régimes de retraite, facilitant les démarches d'obtention d'une pension de réversion. La pension de réversion correspond à une partie de la retraite d'un conjoint ou d'un ex-conjoint décédé. Elle est versée au conjoint survivant sous certaines conditions, qui divergent selon les régimes de retraite auxquels le conjoint décédé a cotisé. Le conjoint qui effectue la demande doit fournir un certain nombre de pièces justificatives et notamment pouvoir prouver d'un lien marital avec l'assuré décédé. Auparavant disparates et complexes, les démarches administratives sont désormais effectuables en quelques clics sur le seul site d'info-retraite.Les conjoints survivants d'assurés décédés qui souhaitent effectuer une demande sont invités à créer un compte sur le site et à s'y connecter. Le service est également accessible via la plateforme simplifiée de services publics en ligne FranceConnect. La demande de pension de réversion s'effectue directement via ce compte et comprend 5 étapes simplifiées.Si la procédure est simple, les usagers restent responsables des informations qu'ils saisissent. Ils peuvent à tout moment revenir en arrière lors des différentes étapes de saisie et modifier les champs nécessaires. Une option permet également d'enregistrer la demande en cours pour la compléter ultérieurement, dans un laps de temps inférieur à 90 jours. Les demandeurs peuvent consulter, vérifier et modifier leur demande à tout moment avant de l'envoyer. Fonction pratique : le formulaire dynamique affiche automatiquement les régimes auxquels le conjoint défunt a cotisé. Côté pièces justificatives, les demandeurs doivent joindre un certain nombre de documents annexes au dossier (copies du livret de famille, relevé d'identité bancaire, copies d'actes de naissance, etc.). Au moment de la transmission du dossier, le système collecte les informations et les retransmet automatiquement aux différents régimes de retraite. Les usagers de la plateforme sont par la suite informés de l'envoi du dossier par courriel, ainsi que de la communication aux différents régimes. Après examen du dossier, ces derniers effectuent directement le suivi avec les différents demandeurs.