Dans ce gratte-ciel virtuel, des logements se vendent à 13.000 euros

La première tour résidentielle du métavers est en construction. Pour espérer s’offrir les plus petits appartements virtuels disponibles, il faudra débourser au moins 6000 euros.

Seriez-vous prêt à investir plusieurs milliers d’euros dans un «logement» digital, purement virtuel? Il faut croire que certains internautes le sont, puisque le premier gratte-ciel résidentiel lancé dans le métavers, affiche déjà plusieurs commercialisations. Développé par Crypto House Capital, une société immobilière virtuelle, l’immeuble Skylum ( à découvrir ici ) propose à la vente des appartements de 25 à 80 m², moyennant 6000 à 13.000 dollars.

Selon le directeur général de Crypto House Capital, Tomas Nascisonis, l’objectif du projet est de créer une communauté où les gens peuvent se réunir et interagir tout en permettant aux marques de trouver une présence. Ces logements donneront accès aux deux plateformes les plus populaires actuellement: Decentraland et The Sandbox, tout en offrant «cette sensation de se sentir à la maison» , selon les propos de Tomas Nascisonis.

Basée à Vilnius, en Lituanie, Crypto House Capital prend soin de mêler les codes du virtuel et du réel. Les achats peuvent se faire en cryptomonnaie (les prix sont tous libellés en Ethereum), tout comme en dollar. La présentation des logements est assez largement comparable à ce que propose un promoteur pour de la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement). Les plans sont disponibles en 2D ou en 3D et la surface est libellée en m²... Pas étonnant, puisque les appartements numériques sont en fait les jumeaux d’un ensemble de deux immeubles actuellement en construction à Vilnius. D’ailleurs, les acheteurs d’appartements virtuels participent automatiquement à une loterie dont le gagnant décrochera un véritable logement d’une valeur de 100.000 dollars.

«Ces logements privés peuvent être conçus et transformés en n’importe quel espace selon la volonté du propriétaire: cela peut être sa maison, son bureau, un espace de rencontre, un espace de jeu, etc. les possibilités sont infinies, estime Tomas Nascisonis. La possibilité de les façonner comme bon lui semble, permet à chaque utilisateur de créer l’expérience virtuelle personnalisée qui lui apporterait le plus de satisfaction.» La prévente qui s’étale sur 3 semaines doit concerner 50 lots, dont certains ont déjà été vendus, avec un rabais de 70%...

Selon le promoteur, cette réalisation n’est qu’une première étape dans la création d’une «ville métaréelle» puisque des stades, boutiques, défilés de mode, boîtes de nuit, galeries, etc. vont suivre pour assurer le divertissement des résidents. «D’après les retours de nos premiers clients, l’un des principaux moteurs les poussant vers l’achat était leur désir d’en savoir plus sur le métavers et de vivre en direct l’expérience d’une propriété numérique dans toutes ses phases, explique Tomas Nascisonis. Ils comprennent l’intérêt d’être aux premières loges pour voir de l’intérieur comment ce nouvel espace évolue.»