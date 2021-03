Crise sanitaire : qui a le plus épargné ?

La baisse de la consommation a favorisé le taux d'épargne des Français en 2020. (© DR)

Tout juste un an après le début du premier confinement, l'Insee publie une étude sur le comportement d'épargne des ménages en 2020. Niveau de revenus, âge ou catégorie socio-professionnelle, découvrez qui a le plus épargné l'année dernière et pourquoi.

Il y a quasiment un an, jour pour jour, nous rentrions dans le premier confinement. Il aura duré près de huit semaines, suivi de quelques mois d'un relatif répit, puis d'un second confinement et d'un couvre-feu.

Des mois qui auront marqué nos vies et bouleversé nos habitudes de consommation et d'épargne. En 2020, les Français ont mis de côté 21,3% de leur revenu disponible. Un record ! Rappelons qu'en 2019, le taux d'épargne des Français, déjà un des plus élevés d'Europe, n'était «que» de 14,9%.

Derrière ce surcroît d'épargne - qui pourrait dépasser les 200 milliards d'euros à fin 2021 selon la Banque de France - se cachent de fortes disparités mises en avant par l'Insee. L'institut a analysé les données bancaires anonymisées de 10.000 clients du Crédit Mutuel-CIC sur toute l'année 2020*.

Globalement, l'épargne des Français a mécaniquement augmenté sous l'effet des mesures de restrictions sanitaires, dont la fermeture des commerces «non essentiels» pendant les deux confinements, qui ont contraint les ménages à réduire leur consommation.

Des scénarios différents selon les confinements 1 et 2

Cependant, les scénarios diffèrent selon les confinements.

Confinement épisode 1 (mars-avril 2020) : l'épargne liquide grimpe fortement (+10% pour les