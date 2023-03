Crédit immobilier: la part de ménages trop endettés s’envole

INFOGRAPHIES - Si le taux d’usure débouche sur moins de refus de financements, de plus en plus d’emprunteurs sont endettés à plus de 40% de leurs revenus et ne peuvent prétendre à un crédit.

Avec l’épisode sur le taux d’usure (taux maximal auquel les banques peuvent prêter, NDLR) qui empêche des ménages d’obtenir un crédit immobilier , on en aurait presque oublié le taux d’endettement. Le premier, simple contrainte technique, a bloqué quelques milliers de dossiers , mais le problème est sur le point de se régler . Le taux d’usure est désormais mis à jour tous les mois et prend plus en compte la réalité, à savoir l’envolée des taux de crédit. En revanche, le taux d’endettement n’est pas un obstacle temporaire et surtout reflète la situation financière de l’emprunteur. « C’est le problème numéro 1 pour les emprunteurs! », reconnaît Maël Bernier, du courtier Meilleurtaux.

Si ce taux est supérieur à 35% des revenus disponibles, un ménage ne peut pas décrocher un crédit immobilier. À cause de l’inflation, des taux de crédit qui s’envolent et des prix immobiliers qui ne baissent pas tant que cela, ils sont de plus en plus nombreux à être hors des clous. En deux ans, leur proportion a grimpé de 8 points, passant de 22% en janvier 2021 à 30% aujourd’hui, selon Meilleurtaux. À l’inverse, celle des ménages autorisés à emprunter a chuté sévèrement, d’environ 70% à 56%. Soit un recul de 14 points! Et la situation risque de s’aggraver dans les prochains mois. « Les taux de crédit devraient grimper de 0,5% d’ici cet été. Ce qui va exclure 17% de ménages en plus du marché du crédit immobilier », prévoit Maël Bernier. Dit autrement, les dossiers finançables seront minoritaires dans 3 mois, si cette hypothèse se confirme.

Une baisse des prix trop faible

Bref, la situation est loin d’être idyllique pour les emprunteurs. La preuve en chiffres: en 2 ans, les revenus nécessaires pour emprunter 200.000 euros sur 20 ans, ont grimpé de 21% (voir ci-dessous) ! Autre exemple: un ménage qui touche 3000 euros nets par mois, a vu sa capacité d’emprunt chuter de quasiment 40.000 euros! Une perte qui grimpe à 51.000 euros pour des emprunteurs qui perçoivent 4000 euros nets par mois (voir ci-dessous). « À moins que les prix de l’immobilier baissent de 10% à 15% cette année, ce qui n’est pas le scénario envisagé, emprunter sera beaucoup plus compliqué », conclut Maël Bernier. Aux dires des experts, sauf contrainte (divorce, naissance, décès, déménagement, dette...), les ménages qui ont acheté avec un taux de 1%, vivent dans un bien confortable et n’ont pas de soucis financiers, « n’ont aucun intérêt de vendre leur logement ou, s’ils vendent, de baisser leur prix ».