Comment lutter contre la pollution du plastique ?

Du 18 septembre au 2 octobre, l'association No Plastic In My Sea lance le #NoPlasticChallenge, afin d'inciter autant les consommateurs que les entreprises, clubs de sport et établissements scolaires à prendre conscience de notre impact plastique. À cette occasion, un benchmark de solutions a été réalisé : regardons les 7 pistes majeures à suivre pour limiter notre pollution plastique !

NoPlasticInMySea-iStock-Fly View Productions

La valorisation de l'eau du robinet

Les kits et solutions faites maison dites « DIY »

L'usage multiple préféré à l'usage unique

L'engouement pour le vrac

La révolution des produits d'hygiène et d'entretien

Le développement de l'écoconception

Et pour les mégots et les microplastiques ?

Figurant comme premier déchet plastique à usage unique retrouvé sur les plages et consommées à hauteur de 25 millions par jour, les bouteilles d'eau en plastique sont les premières de nos habitudes à changer. Pour cela, rien de plus évident : consommer l'eau du robinet - qui par ailleurs est de très bonne qualité en France - et inciter, par la même occasion, au nomadisme. Il existe moult carafes filtrantes, gourdes, machines à gazéifier et fontaines permettant de mettre un frein à l'usage des bouteilles en plastique.De plus en plus de recettes émergent afin de limiter notre consommation d'emballage plastique et de réduire notre impact carbone en limitant le transport : que ce soit les cosmétiques, la lessive, ou les produits ménagers, il est désormais possible de tout faire tout seul ! Certains kits tout préparés, à mélanger à de l'eau, facilitent le travail, notamment pour la confection de sodas, de lessives, et de certains cosmétiques.Pour rompre l'usage unique, pensez réemploi, consigne, recharge ! Il est temps d'en finir avec la restauration rapide et ses innombrables déchets, à raison de 32 000 tonnes de déchets plastiques par an. L'emballage est aujourd'hui la deuxième source de pollution plastique à usage unique, après les bouteilles. Pour y répondre, on pense aux verres, gobelets et autres produits de grande consommation consignés, à utiliser ses propres contenants pour la vente à emporter, à recharger ses produits dans la mesure du possible...Le vrac est aussi l'une des alternatives majeures à l'emballage plastique, connaissant un engouement fort en France avec une croissance de 50% par an. Le nombre de produits proposés en vrac a considérablement augmenté, aussi bien que le mode de distribution : drive, livraison, abonnement.Adieu les emballages de votre shampoing : il est temps de passer à un format solide ! Pour votre savon, dentifrice, produit vaisselle et tout type de produits d'hygiène, une version solide existe désormais. En plus de préserver l'environnement, ces produits préservent aussi la santé de leurs consommateurs avec une confection reposant souvent sur des ingrédients naturels. L'hygiène féminine n'échappe pas à l'engagement écologique : de plus en plus d'offres lavables apparaissent.En remplaçant le plastique par un autre matériau, en améliorant la recyclabilité d'un produit, en limitant les emballages et en incorporant davantage de plastique recyclé, l'écoconception est aussi un moyen de lutter contre la pollution plastique.Les mégots, microplastiques et filets de pêche sont des pollutions moins connues mais majeures. Les solutions sont encore balbutiantes et parfois complexes à trouver.