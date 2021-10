«Comment financer les études des enfants ?» Nos conseils à Antoine et Coralie

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Shutterstock)

Antoine et Coralie n’ont pas le choix : pour se constituer un capital dans lequel ils puiseront le moment venu, ils doivent investir un peu en Bourse chaque mois dans un fonds diversifié.

Nous sommes début octobre et Coralie commence juste à souffler. Comme chaque année, le mois de septembre a été très chargé pour cette mère de famille nombreuse. Entre la rentrée des classes, la reprise des activités parascolaires, le redémarrage de sa vie associative, elle n’a pas vu le jour pendant quatre semaines.

Avec son mari Antoine, ils ont fait un choix : avoir quatre enfants et les placer au centre de leur vie. L’organisation du couple est très classique. Coralie fait tourner la maison : courses, repassage, ménage, suivi des devoirs, etc. Antoine s’occupe des loisirs, organise les vacances, et ramène de quoi bien vivre. Architecte salarié, il est spécialisé dans la rénovation de bâtiments publics à caractère historique, un créneau porteur selon lui.

Bien qu’en charge de la gestion du budget au sein couple, Antoine n’est pas un homme d’argent. Le sujet l’intéresse peu. S’il a contacté Le Revenu, c’est parce qu’il s’inquiète pour le financement des études des enfants. Il a sorti sa calculette et chiffrer les dépenses à venir. «Entre les frais de scolarité, les stages à l’étranger, l’inévitable ordinateur portable, l’addition grimpe vite à 15.000 euros par an, et par enfant, soit, sur la base d’un cursus de cinq ans, un total de 300.000 euros pour la fratrie…» Un chiffre élevé qui donne effectivement le vertige.

Pour répondre à ses préoccupations