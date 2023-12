Comment faire le tri dans ses contrats d’assurance

Tous les ans, vous recevez un avis d'échéance pour chaque assurance que vous avez souscrite. La plupart du temps, vous rangez ce document au fond d'un tiroir sans le consulter. Dommage, car peut-être que vos contrats ne correspondent plus à vos besoins ou que vous payez une protection déjà acquise. Or « il ne sert à rien d'être surassuré, car il n'est pas possible d'être indemnisé deux fois pour un même sinistre » , explique Julien Fillaud, directeur du comparateur Hyperassur.

Pour éviter de dépenser votre argent inutilement, faites régulièrement le point sur vos contrats. Avantage de cette stratégie : « Elle permet de trouver de nouvelles assurances plus protectrices pour un tarif équivalent, ou d'autres, moins chères, qui offrent des garanties comparables » , assure Julien Fillaud. Attention, ne perdez pas de vue que « le sujet important avec l'assurance est son utilité et non sa rentabilité immédiate » , rappelle Carole Thoumelin, responsable de l'offre marché des particuliers chez Pacifica.

Évitez aussi de collectionner les contrats, car il est plus intéressant d'en souscrire un seul, assorti d'une large couverture et de garanties complètes, qu'une série de petites assurances spécifiques pour chaque type de sinistre. En effet, les assureurs répercutent dans leurs échéances les coûts de construction, de distribution et de