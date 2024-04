Cette commune dispense définitivement de taxe foncière un couple qui y ouvre son épicerie

La municipalité de Genilac, dans la Loire, encourage les commerçants à s’installer sur son territoire. Elle permet à un couple d’épiciers d’être exonéré de taxe foncière et de profiter d’une économie de 1500 euros par an.

Qui ne rêve pas d’être exonéré de taxe foncière? À Genilac, dans le département de la Loire (42), une commune de 4000 habitants, c’est le cas d’un couple qui a ouvert une épicerie en lieu et place de l’ancienne médiathèque le 9 mars. Il aurait dû s’acquitter du paiement de la taxe foncière, à hauteur de 1500 euros par an, mais le maire a besoin de commerces dans sa commune et a décidé de lui donner un coup de pouce.

C’est la première fois depuis 80 ans que ce village se dote d’une épicerie et le maire a décidé d’encourager les deux franchisés de l’enseigne Casino. Le couple a injecté 125.000 euros dans sa supérette Vival flambant neuve de 115 mètres carrés et Casino leur a fourni pour 20.000 euros d’équipements. Le maire est propriétaire des murs et permet au couple d’économiser 1500 euros par an, grâce à l’exonération de la taxe foncière , selon le numéro de l’émission Capital diffusé sur M6 dimanche 28 avril. Et cette exonération n’est pas limitée dans le temps. « Le bâtiment nous appartient. À ce titre, il nous semblait étrange dans le cas d’un bail commercial de faire payer aux locataires la taxe foncière qui incombe aux propriétaires. C’est une question de principe. Une boucherie implantée dans la commune nous appartient également et les locataires sont aussi exonérés de taxe foncière », explique le maire, Denis Barriol, au Figaro . Et pourtant, il reconnaît avoir besoin de financements et « être vent debout contre la suppression de la taxe d’habitation . Il est anormal que les équipements soient payés uniquement par les propriétaires », ajoute-t-il.

Dans le cas d’un bail commercial, si le bail ne précise pas de clause spécifique, c’est au bailleur de payer la taxe foncière mais le bail peut prévoir que le locataire s’acquitte de la taxe foncière, selon le site Service-Public.fr. Ici, le bail prévoit donc que la taxe foncière repose sur le bailleur. Une aide appréciée par le couple. « C’est écrit dans le bail et donc gravé dans le marbre. Notre modèle économique est fragile, toute aide est bonne à prendre. Si on reste en place dix ans par exemple, c’est significatif (NDLR un gain de 15.000 euros)», confie Loïc Montpert au Figaro. Il verse un loyer de 1200 euros TTC par mois avec un taux de TVA à 20% à la mairie, propriétaire du lieu. Un encouragement pour Laurence, ancienne cadre dans le prêt-à-porter et Loïc, directeur de fast-food pendant 20 ans, qui ont tout plaqué pour devenir épiciers. Loïc et son épouse louent également deux autres épiceries dans d’autres villages, à Planfoy, à 30 kilomètres de là et à Marlhes, 15 kilomètres plus loin, mais ils ne bénéficient pas d’une exonération de taxe foncière dans ces communes.

Ce n’est pas la première ville à faire un geste en faveur des commerçants. Pour soutenir les commerçants du pôle commercial dont elle est propriétaire, la municipalité de Sennecey-lès-Dijon (21) avait décidé de ne pas prélever les taxes foncières en 2020, en raison de la crise sanitaire. Cette exonération passe à 50% en 2024, comme le rapporte Le Bien Public .