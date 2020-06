Ces murs en zig-zag permettent d'économiser des briques

Découvrez ces constructions typiquement anglo-saxonnes délimitant certaines propriétés. Une manière de construire un mur solide sans aucun contrefort.

Ces étonnants murs ondulants ne sont ni une fantaisie architecturale, ni la réalisation d'un maçon passablement éméché. Bien au contraire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce type de construction est une solution parfaitement rationnelle pour économiser des briques lorsque l'on veut construire un mur solide. Développé en Angleterre, ce type de séparation se retrouve également aux États-Unis sous le nom de «crinkle-crankle wall», voire «crinkum crankum» pour faire plus chic.

Ces murs ondulants sont évidemment plus longs qu'un mur en ligne droite mais permettent de n'utiliser qu'une seule brique fine en largeur et ne nécessitent pas de contrefort pour renforcer leur structure. Au bout du compte, pour de grands murs on dispose ainsi d'une structure durable à moindre coût. La structure du carton ondulé rappelle d'ailleurs les vertus de solidité de cette disposition.

Des économies chiffrées

Pour ceux qui souhaiteraient voir de tels murs, le comté de Suffolk dans l'Est de l'Angleterre en dispose à profusion. Et plus facilement, en ligne, le site freston.net en recense une centaine avec photos et explications (en anglais). Quant à leur version américaine, c'est du côté de l'Université de Virginie (Est des États-Unis) que l'on retrouve les exemples les plus remarquables puisque Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d'indépendance, troisième président des États-Unis et fondateur de cette université, a tenu à y intégrer un tel mur.

Cela a suffi à certains pour déclarer que Thomas Jefferson en était l'inventeur (tout comme bon nombre d'Américains sont persuadés que la pizza a été créée sur leur sol) mais il s'est contenté d'adapter un style britannique présent dès le 18e siècle. Un document de l'Université de Virginie, de la main même de Jefferson, reprend ses calculs pour montrer que son mur combinerait esthétique et économies.