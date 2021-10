Ces constructions qui prouvent que le recyclage est l’avenir du bâtiment

Découvrez les huit lauréats du premier concours des bâtiments circulaires. Neuf, ancien, habitation, bureaux, ces réalisations ont été jugées exemplaire pour le réemploi des matériaux.

Le réemploi des matériaux est une préoccupation montante dans les projets immobiliers. Il était normal que les réalisations exemplaires en la matière gagnent en notoriété. C’est ainsi qu’ont été lancés en mars dernier les premiers Trophées bâtiments circulaires. La plus grande initiative collective en faveur du réemploi des matériaux, baptisée le Booster du réemploi, a ainsi distingué cette semaine huit projets. Les prix ont été remis jeudi dernier dans cinq catégories (résidentiel, en rénovation et en neuf, tertiaire rénovation et neuf, infrastructures et espaces publics) après les délibérations d’un jury de 10 professionnels du secteur (architectes, ingénieurs, contrôleurs techniques, courtiers en assurance…).

L’occasion de démontrer que ces pratiques de réutilisation ne sont pas toujours aussi complexes qu’on l’imagine, qu’elles ont évidemment un impact carbone très positif et qu’elles peuvent faire émerger des solutions aussi intéressantes qu’esthétiques. Parmi cette première promotion de lauréats (voir notre diaporama), vous découvrirez notamment les locaux d’Envie le labo. À la base, Envie est un réseau d’insertion par l’activité économique qui collecte du matériel électroménager usagé et défectueux, le remet en état et le vend ou le loue. Une démarche circulaire qui devait s’afficher dans leurs nouveaux locaux parisiens.

Façade mixant des bois récupérés

Situé rue Julien-Lacroix, dans le 20e arrondissement de Paris, Envie le Labo a pour mission de faire découvrir l’économie circulaire et un mode de vie écoresponsable et solidaire. On y trouve un magasin circulaire, un atelier de réparation de petit électroménager, mais aussi des visites pédagogiques et des ateliers thématiques gratuits autour de la lutte contre le gaspillage. Et pour réaliser les lieux, près de 20 tonnes de matériaux et objets issus de la région Île-de-France ont été réemployées, réutilisés ou recyclés dans le bâtiment. Depuis la façade mixant divers éléments de bois récupérés, en passant des hublots de machines à laver pour créer des cloisons transparentes, des panneaux de plastiques compressés, des briques, des miroirs, des éléments de cuisine, etc... Les visiteurs, qui sont les bienvenus, peuvent découvrir tout cela sur place grâce à des balises et des notices explicatives disséminées sur les trois étages du bâtiment.

Cet autre lauréat, un ensemble de logements sociaux du 8e arrondissement de Paris installés dans des locaux qui avaient fait office de bureaux puis d’école, avait déjà fait l’objet d’un article du Figaro immobilier. Les architectes avaient notamment pris soin de réutiliser des radiateurs, carrelages et ferronneries trouvés sur place. Les serrureries et la machinerie d’ascenseur ont été détournées de leur usage initial avec des cages d’ascenseur qui accueillent désormais des cuisines derrière une grille et d’anciens escaliers qui peuvent faire office de rangement. Le diaporama permet de découvrir plusieurs projets en régions comme la Grande halle de Colombelles à Caen où une ancienne usine a été transformée en lieu culturel, ateliers et cafés-restaurants ou encore cette maison de Pau installée dans un ancien restaurant et mêlant bioclimatisme et matériau de réemploi.