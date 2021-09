L'amour des Français pour la pierre dépasse à présent les frontières de l'hexagone ! Ainsi, boostées par l'intérêt croissant des investisseurs qui cherchent à diversifier leurs actifs au-delà du marché français, les SCPI européennes ne cessent de progresser : leur nombre s'accroît régulièrement et elles attirent de plus en plus de capitaux. Elles représentaient ainsi 30 % des placements en SCPI en 2020, et la tendance ne semble pas vouloir retomber, bien au contraire...

Certaines SCPI font le choix de l'Europe - iStock-acilo

SCPI européenne, quelles sont leurs caractéristiques ?

État des lieux de l'offre

L'intérêt d'investir dans des SCPI européennes

Le principe de la SCPI européenne reste celui de la SCPI classique, c'est-à-dire le fait d'investir dans un bien immobilier sans l'acquérir dans son intégralité, mais par le biais d'achats de parts d'une Société Civile de Placement Immobilier. La seule différence, c'est que les SCPI européennes proposent des biens situés sur tout le territoire européen. Si l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Irlande -- qui jouissent d'un très grand dynamisme économique -- sont des pays particulièrement prisés, le Portugal, la Slovénie, la Finlande, la Belgique, la Lettonie ou encore la Lituanie se distinguent, quant à eux, par de très belles performances locatives. Ce qui caractérise également les SCPI européennes, c'est qu'elles sont ancrées dans des secteurs d'activités particuliers. Ainsi, sur les seize SCPI européennes existantes, deux concernent le secteur du commerce, deux celui de la santé et de l'accueil, une est dédiée au secteur du tourisme, cinq concernent l'immobilier de bureau, et, enfin, six sont diversifiées.Deux SCPI européennes font figure de précurseurs, car elles ont été les premières à avoir été créées. Il s'agit d'Eurofoncière 2, de La Française REM, lancée en 1982 et d'Actipierre Europe de Ciloger, qui a vu le jour en 2007. Depuis, l'offre n'a cessé de s'étoffer. Ont donc suivi... En 2017 : Opus Real de BNP Paribas REIM, Corum XL, et Primo Family, En 2019, Paref gestion lançait Novapierre Allemagne, puis Novapierre Allemagne 2. Advenis REIM, quant à elle, lançait la SCPI Elialys, dédiée aux pays du sud de l'Europe, En 2020, la société Corum AM lançait sa SCPI Corum Eurion, et Paref Gestion sa SCPI Interpierre Europe Centrale ; tandis que la société Perial AM mettait sur le marché sa SCPI PF Hospitalité Europe.Ce type de placement permet aux investisseurs particuliers de bénéficier de la croissance de certains pays européens, et donc, d'aller chercher la performance à l'étranger lorsque les rendements français subissent un ralentissement. Pour ce faire, ils n'ont pas à se mettre en quête de biens en direct, mais délèguent la gestion de leur portefeuille en profitant des avantages de la SCPI (le ticket d'entrée beaucoup plus faible, la mutualisation des risques, etc.) ainsi que d'une imposition avantageuse, propre aux SCPI européennes. Les porteurs de ces actifs peuvent en effet tirer avantage de l'écart d'imposition entre les différents pays européens, ou de certaines conventions fiscales bilatérales, comme celle qui existe, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Ainsi, dans ce cas, seule la part du patrimoine immobilier investi en France est imposée en revenus fonciers français, tandis que les revenus fonciers étrangers sont payés à la source par la SCPI.