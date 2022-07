Ce château boudé lors de sa première mise aux enchères vient de trouver preneur

L’offre la plus élevée est de 1,035 million d’euros alors que la mise à prix était de 750.000 €.

Après une première mise aux enchères infructueuse , le château de Saint-Elix, situé en Haute-Garonne, à 30 minutes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (31), a enfin été vendu, selon La Dépêche du Midi . La meilleure offre déposée s’élève à 1,035 million d’euros alors que le prix de vente était de 750.000 € (soit 250.000 € de plus environ) mais ce ne sera pas forcément l’offre sélectionnée.

« Comme il s’agit d’une vente aux enchères sous forme d’appel d’offres, c’est-à-dire que l’État a un droit de regard sur les dossiers déposés, ce n’est pas forcément le mieux-disant qui deviendra propriétaire », précise Me Hubert Létinier, notaire en charge de cette vente, à La Dépêche du Midi . Une deuxième meilleure offre a été déposée à 1,020 million d’euros.

44 offres

Au total, 13 personnes se sont inscrites à cette vente aux enchères et 44 offres ont été formulées avant d’atteindre la somme d’1,035 million d’euros. Les enchères ont même duré jusqu’à 13h30 au lieu de 13h ce mercredi. Quant au profil des investisseurs, l’un habite la Haute-Garonne et connaît bien le château et l’autre est un homme de nationalité belge. Ils souhaitent tous deux en faire un investissement personnel et non commercial.

Le château a connu quelques obstacles avant d’être vendu. Le «d élai bref de mise en vente », soit 24 heures d’enchères, serait l’une des causes de la vente infructueuse du 22 juin, selon la direction des finances publiques de Haute-Garonne, contactée par Le Figaro . En 2014 déjà, le château qui a compté parmi ses illustres propriétaires le marquis de Montespan, l’époux de la maîtresse de Louis XIV, avait déjà connu des difficultés similaires puisqu’aucun acheteur ne s’était positionné.

La direction des finances publiques restait néanmoins optimiste sur le résultat final, assurant que « la procédure de vente interactive a suscité de nombreuses manifestations d’intérêt qui incitent l’État à remettre rapidement ce bien sûr le marché ». À raison, puisque le bien a trouvé preneur.