Canicule: les conseils pour rafraîchir son logement sans climatisation

Une nouvelle vague de forte chaleur est attendue ces prochains jours. L'occasion de rappeler quelques bons conseils pour que votre logement ne se transforme pas en fournaise.

Cette semaine, les fortes chaleurs font leur retour. Et a priori cette tendance devrait durer environ une semaine. Le premier réflexe qu'on a, lorsque les températures dépassent la barre des 30 degrés, c'est d'installer, pour ceux qui en disposent d'un, le bon vieux climatiseur. «Pourtant, il est loin d'être la solution la plus économique et la plus écologique», rappelle Audrey Zermati, directrice stratégie Effy.

Avant d'installer une climatisation, ce spécialiste de la rénovation énergétique conseille d'isoler son logement. Si ces travaux permettent de le protéger du froid en hiver, ils aident aussi à le garder au frais en été «en l'enveloppant d'un manteau qui fait barrière aux changements de température». Avec à la clé, plusieurs centaines d'euros d'économies. «La climatisation, dans un logement mal isolé, peut rapidement devenir un gouffre financier», affirme Audrey Zermati. Selon l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), 25% à 30% des déperditions d'énergie se font par le toit, 20% à 25% par les murs et 7% à 10% par le plancher.

Autre réflexe à avoir: faire rentrer de l'air frais dans le logement. Dans l'idéal, pensez à ouvrir vos fenêtres avant d'aller vous coucher et de les refermer le plus tôt possible, le lendemain matin. «Il est également possible d'équiper ses fenêtres d'un film anti-infrarouge qui se colle directement sur les vitres et empêche la chaleur de passer, tout en laissant la lumière éclairer l'intérieur», explique Audrey Zermati.

Une fois n'est pas coutume, l'humidité est votre allié en cas de forte chaleur. Elle capte la chaleur et rafraîchit naturellement les pièces. Plusieurs idées: se munir d'un brumisateur d'eau et en répandre dans l'air, étendre un drap humide à la fenêtre, humidifier les rideaux ou, pour ceux qui disposent d'un balcon ou d'une terrasse, arroser le sol...

Reste les appareils électriques, consommateur d'énergie mais aussi créateur de chaleur. Pour réduire ces émissions, pensez à régulièrement les dépoussiérer. Éviter également à les laisser en mode veille (télévision, ordinateur...) et à privilégier, pour les fours, les cuissons rapides pour ne pas qu'il réchauffe trop la cuisine.