Bruit, air, pollution: notre classement des villes les plus saines d’Île-de-France

INFOGRAPHIES - Découvrez le score environnemental de toutes les communes franciliennes ainsi que leur principal point noir et le nombre de nuisances que l’on y subit.

De très nombreuses opportunités professionnelles, des écoles, des services, un réseau de transport dense... la région parisienne offre tout cela. Mais les choses se corsent lorsque l’on veut combiner ces éléments avec la garantie de trouver un cadre de vie sain. Pour y voir plus clair, l’Observatoire régional de santé Île-de-France et l’Institut Paris Région ont réalisé une étude afin de cartographier les nuisances environnementales sur la région, de déterminer leur intensité et de calculer pour chaque commune un score environnemental. Ce dernier s’appuie sur 5 types de critères: la qualité de l’eau consommée, le bruit des transports, la qualité de l’air, la pollution des sols d’origine industrielle ou encore la proximité d’un site industriel. À cela s’ajoute une composante liée au cadre de vie, combinant la présence ou le manque d’espaces verts, le risque d’îlot de chaleur ou encore la situation plus ou moins favorable à la marche quotidienne.

Ces données sont déjà utilisées sur notre portail immobilier, sous la forme d’un score éco-zone ( voir ici un exemple ) attribué aux communes. Nous avons choisi ici de les remettre en forme afin de les rendre plus lisibles dans leur globalité. Sans grande surprise, on constate que les zones les plus denses et les plus centrales, comme Paris et la petite couronne sont globalement mal notées. Dans tout ce secteur, c’est la qualité de l’air qui plombe les résultats des communes. Et sur une bande au nord de la capitale, on note une ribambelle de villes avec de mauvaises notes concernant le bruit, ce qui semble correspondre assez précisément à des couloirs aériens du secteur de Roissy (on retrouve le même phénomène avec un peu moins de commune autour d’Orly). Les grands axes routiers génèrent également la même nuisance. Notons aussi que le département le plus rural de la région, la Seine-et-Marne, ne tire pas son épingle du jeu si bien que cela. En cause: de mauvais résultats sur la qualité de l’eau.

Paris à la traîne

C’est peu de dire que la capitale ne brille pas dans ce palmarès. Le 3e arrondissement figure même sur le podium des pires scores environnementaux de la région, à la 3e position derrière Roissy-en-France (et son aéroport) ou Wissous (et son nœud autoroutier). À noter: la rive droite s’en sort encore plus mal que la rive gauche.

Ces villes de proche banlieue qui tirent leur épingle du jeu

Si l’on se concentre sur la très proche banlieue, c’est l’ouest qui s’en sort le mieux, même si les résultats restent médiocres. Les Hauts-de-Seine font un tir groupé avec Saint-Cloud, Suresnes et Sèvres occupant les trois premières places dans ce secteur avec des scores un peu au-dessus de la moyenne (entre 56,6 et 60 sur 100). Mais le top 10 laisse une place aux autres départements avec Les Lilas et Montreuil (93) aux 4e et 10e places tandis que le Val-de-Marne est notamment représenté par Fontenay-sous-Bois (5e) ou Cachan et Vincennes (7e et 8e). Dans ce secteur, Sèvres est la seule commune pénalisée principalement par le bruit des transports, toutes les autres l’étant par la qualité de l’air.

Les champions franciliens

Les meilleures notes de ce classement (au-delà de 90/100) se concentrent dans les communes les plus éloignées, faisant la part belle aux Yvelines et à la Seine-et-Marne. En secteur urbain, le podium est occupé par Vieille-Église-en-Yvelines (78), La Ferté-Gaucher (77) et Dourdan (91). Parmi les villes bien classées, on retrouve notamment Nemours (9e), Fontainebleau (16e) ou Saint-Arnoult-en-Yvelines (18e). Et en zone rurale, la petite commune de Raizeux dans les Yvelines (1000 habitants) décroche la note parfaite, sans doute aidée par sa localisation en bordure du massif forestier de Rambouillet. Les deux autres marches du podium sont attribuées au même département avec Gambaiseuil (99,9/100) et Dannemarie (99,8/100).

Méthodologie

Cet article s’appuie sur le rapport de l’ORS / Institut Paris région: Cumuls d’expositions environnementales en Île-de-France, un enjeu de santé (24 janvier 2022). Le score d’environnement repris dans l’article repose sur 5 composantes environnementales:

•Qualité de l’eau consommée

•Bruit des transports

•Qualité de l’air

•Pollution des sols d’origine industrielle

•Proximité d’un site industriel

À ces 5 critères environnementaux s’ajoute une sixième composante liée au cadre de vie, qui prend en compte la carence en espaces verts, les caractéristiques urbaines propices aux îlots de chaleur urbains et celles favorables à la marche quotidienne). Les données de cette étude sont données pour un maillage constitué de carreaux de 500 m de côté. Pour établir le classement par commune, nous avons regroupé les carreaux par commune principale et avons pondéré le score d’exposition par le nombre d’habitants des carreaux considérés. Les scores au niveau communal ont ensuite été mis à l’échelle entre 0 (plus mauvais score de la région) et 100 (meilleur score) par la méthode min/max.