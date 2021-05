Bitcoin : pourquoi la cryptomonnaie est-elle aussi énergivore ?

L'électricité utilisée pour le « minage » du Bitcoin est surtout issue de centrales à charbon. (Crédit photo: 123RF)

Après l'avoir promu, le milliardaire américain Elon Musk a annoncé qu'il n'accepterait plus le Bitcoin pour le paiement de ses véhicules Tesla, invoquant la consommation excessive d'énergie fossile nécessaire pour fabriquer la cryptomonnaie. Pourquoi le Bitcoin est-il aussi énergivore ?

L'impact environnemental du Bitcoin

Après l'avoir promu, le milliardaire américain Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, a annoncé qu'il n'accepterait plus le Bitcoin pour le paiement de ses véhicules Tesla, invoquant la consommation excessive d'énergie fossile (le charbon notamment) nécessaire pour fabriquer la cryptomonnaie monnaie numérique. Son annonce a provoqué la chute du cours du bitcoin de 15%.

« L'utilisation d'énergie sur les derniers mois est dingue », a-t-il twitté, partageant et commentant un graphique du Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) qui montre l'évolution de la consommation d'électricité du Bitcoin, qui connait une accélération fulgurante depuis fin 2020.

La cryptomonnaie consommerait près de 150 terrawattheure (TWh ) d'électricité par an, soit autant que la consommation d'un pays comme la Pologne ou encore un tiers des besoins de la France. C'est également 12 fois plus que la consommation de Google en 2019 (12,2 TWh).

Pourquoi le Bitcoin consomme t'il autant d'énergie ?

Le bitcoin a été créé en 2008. La monnaie virtuelle est sécurisée par des algorithmes complexes qui garantissent la sécurité et l'authenticité des transactions. Le processus de fabrication d'un Bitcoin s'appelle le « minage ». Cette opération consiste à résoudre des équations, de plus en plus complexes, afin de sécuriser la transaction. Pour effectuer ces calculs, les « mineurs » utilisent leur matériel informatique. Une fois la transaction sécurisée, ils obtiennent des Bitcoins en contrepartie du service.

À mesure que le cours du Bitcoin augmente, l'intérêt pour le minage grandit. Le nombre de mineurs s'est ainsi multiplié. Les mineurs sont en concurrence et se tournent vers du matériel de plus en plus puissant et donc de plus en plus énergivore. Ils se sont regroupés au sein de « fermes de minage », où des centaines de machines en réseau sont dédiées au bitcoin et tournent 24h sur 24.

L'électricité utilisée pour le « minage » du Bitcoin est surtout issue de centrales à charbon. En effet, la grande majorité des Bitcoins (environ 65%) est minée en Chine, dans des régions où le cout de l'énergie, notamment issue du charbon, est faible.

Quelle solution pour « verdir » le Bitcoin ?

Pour diminuer la consommation excessive d'énergie fossile pour la fabrication du Bitcoin, il faudrait que la Chine accélère dans le développement des énergies renouvelables.

Une autre solution consisterait à adopter un système d'algorithme moins consommateur d'énergie car moins complexe, comme pour d'autres cryptomonnaies concurrentes du Bitcoin. Mais cela se ferait au détriment de la sécurité du système. Une piste déjà évoquée par Tesla ...