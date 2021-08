Bénéfices trimestriels record pour Tesla

Avec un record de livraisons au deuxième trimestre 2021, le constructeur de véhicules électriques engrange plus d'un milliard de dollars de bénéfices nets en trois mois. Une première depuis son lancement en 2003 et dans un contexte incertain.

Be?ne?fices trimestriels record pour Tesla - iStock-Sjo

Un bond spectaculaire

Un contexte difficile

Un chiffre d'affaires prévisionnel inchangé

Coup de frein sur le bitcoin

L'entreprise californienne dirigée par Elon Musk a annoncé fin juillet dans un communiqué avoir atteint un chiffre d'affaires net de 1,14 milliard de dollars d'avril à juin 2021, contre 104 millions sur la même période en 2020. Le constructeur californien indique avoir livré 201.250 véhicules électriques au deuxième trimestre, une performance notamment imputable au succès du SUV Model Y.Le chiffre d'affaires du constructeur automobile atteint un niveau inédit dans un contexte pourtant difficile pour le secteur, lourdement touché par la pénurie de semi-conducteurs et la congestion des ports chinois. Tesla affirme dans son communiqué que ses équipes ont travaillé « extrêmement dur pour rester le plus près possible des capacités maximales », précisant tout de même qu'avec la croissance de la demande mondiale de véhicules, « l'offre en matière de composants aura une forte influence sur le taux de croissance » de ses livraisons à venir.Tesla avait annoncé début janvier une croissance prévisionnelle moyenne de 50 % de son volume de livraisons sur l'année et pendant plusieurs années. Conforté dans son succès, le groupe maintient ses prévisions et indique que ses objectifs pourraient être atteints plus rapidement cette année, malgré la pénurie de semi-conducteurs. La performance de l'entreprise est d'autant plus remarquable que Tesla tire habituellement une partie significative de ses profits de la vente des crédits carbone qui lui sont accordés. Au deuxième trimestre, les revenus liés à cette activité ont sensiblement chuté, atteignant les 354 millions de dollars contre 518 millions au trimestre précédent.Le constructeur californien a également dû essuyer un sérieux revers cette année, après l'annonce en mai d'Elon Musk de suspendre les achats de voitures en bitcoin, monnaie virtuelle jugée trop polluante par le dirigeant. Fin mars de la même année, le tweet d'Elon Musk « Vous pouvez maintenant acheter une Tesla en bitcoin » avait pourtant subitement fait grimper le prix de la devise virtuelle. L'entreprise avait en effet investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin en début d'année. À la fin du premier trimestre, son portefeuille valait 2,48 milliards de dollars. Mais, le dirigeant imprévisible a finalement annoncé en mai que l'entreprise suspendrait les achats en bitcoin par souci de préservation de l'environnement, la monnaie consommant beaucoup d'électricité. Si le groupe a tiré 101 millions de dollars de bénéfices opérationnels grâce à la monnaie virtuelle au premier trimestre, il a enregistré une charge de 23 millions pour le même motif au deuxième semestre.