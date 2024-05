Atteinte d’un cancer, elle s’est vue refuser un logement par la mairie

La mairie de Troyon (55) aurait préféré attribuer le logement à «quelqu’un qui n’est pas malade» plutôt qu’à une femme atteinte d’un cancer. Sa fille porte plainte pour discrimination.

Rachel a décidé de porter plainte le 16 avril contre la mairie de Troyon, dans la Meuse (55), pour propos discriminants . C’est le conseil municipal en date du 12 avril qui est l’objet de sa colère. L’attribution de deux logements privés devait être décidée lors de ce conseil. Rachel avait déposé un dossier pour sa mère, atteinte d’un cancer depuis deux ans, mais il n’a pas été sélectionné, par discrimination, assure-t-elle.

Lors du conseil municipal, une adjointe aurait déclaré qu’elle « n’avait rien contre la mamie mais [elle] préfère attribuer le logement à quelqu’un qui n’est pas malade. Si elle vient à mourir dans les deux ou trois jours , [elle n’a] pas envie de refaire les papiers ». C’est une amie de la fille de Rachel, membre du conseil, qui lui a rapporté ces propos. La séance n’ayant pas été enregistrée, difficile de savoir si ces propos ont réellement été tenus. Contactée par Le Figaro , la municipalité n’a pas répondu à notre sollicitation.

Un vote à bulletin secret

« Certains ont amené des arguments pour et des arguments contre. Chacun a le droit d’exprimer son avis . Je ne confirme ni ne démens ces propos », affirme le maire de la commune, Pascal Pichavant, à l’Est Républicain . Cinq personnes ont voté contre l’attribution du logement à cette femme et quatre personnes pour. Le vote a eu lieu à bulletin secret.

La mère de Rachel habite au deuxième étage sans ascenseur et avec sa chimiothérapie, elle ne peut plus se déplacer aussi aisément qu’avant. Sa fille cherchait donc un logement adapté aux personnes à mobilité réduite pour sa mère. Elle avait trouvé ce logement à Troyon mais sa mère n’a donc pas pu en bénéficier. Pourtant, le maire lui aurait dit que son dossier était « en béton », selon elle. Rachel assure que le logement a été attribué à un ami d’un adjoint au maire, ce que dément Pascal Pichavant. Reste plus à Rachel qu’à trouver un autre logement pour sa mère.