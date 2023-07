Assurance habitation : les tarifs en forte augmentation partout en France

Les tarifs des assurances habitation s'envolent en 2023. (illustration) (Pixabay / PhotoMIX-Company)

Alors que les primes d'assurance habitation devaient augmenter d'environ de 3 % en 2023, elles ont finalement bondi de deux points supplémentaires, selon Assurland.com. Les assureurs ont répercuté sur les clients la hausse des cambriolages et des sinistres climatiques.

La hausse des cotisations d'assurance multirisque habitation va être plus forte que prévu en 2023, selon Assurland.com. Initialement, le comparateur avait envisagé une hausse allant de 3 à 3,5 %. Mais après correction, celle-ci va dépasser 5 %, relaie Le Parisien . En un an, le prix moyen d’une assurance habitation est passé de 216 euros à 227 euros.

Entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, les prix augmentent dans toutes les régions sauf l'Ile-de-France où ils se stabilisent (- 0,25 %). Les Franciliens paient ainsi leur cotisation en moyenne 241 euros. C'est moins cher qu'en Occitanie où les assurés doivent débourser 251 euros pour leur logement, soit une augmentation de 8,15 %. Ce sont quelques euros de plus qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur (249 euros, +3,29 %).

Les plus fortes augmentations dans l'ouest de la France

Les plus fortes augmentations sont visibles dans l'ouest de la France. En Bretagne, la cotisation a augmenté de 10,68 % et de 10,39 % dans les Pays de la Loire. Mais le montant des contrats reste en deçà de la moyenne nationale. Les Bretons déboursent pour leur assurance 189 euros et leurs voisins 198 euros. Les Normands paient un peu moins cher (197 euros, + 3,53 %). L'augmentation est aussi soutenue en Bourgogne Franche-Comté (+ 8,62 %, 204 euros).

La raison de cette augmentation généralisée ? La spectaculaire recrudescence des cambriolages, pointe Le Parisien . Entre 2021 et 2022, sur l'ensemble du territoire, ils ont augmenté en moyenne de 11 %, selon les chiffres de l’Insee. « En Bretagne, ils ont même bondi de 41 % ! , précise Olivier Moustacakis, cofondateur d’Assurland.com. Et de 21 % en Pays de la Loire. Ça se répercute forcément sur les primes dans ces régions ».

Encore des hausses à venir

Les sinistres climatiques de l’an passé, estimés à 10 milliards d'euros, pèsent également sur les cotisations 2023. Les nombreux orages violents en mai et juin, ainsi que le séisme qui a frappé l’ouest de la France le 16 juin ne vont rien arranger. Le coût de ce seul événement est évalué entre 200 et 350 millions d’euros par la Caisse centrale de réassurance (CCR).

Entre 2010 et 2022, la hausse des cotisations d'assurance multirisque habitation a atteint 38 %. Les projections sur 2050 ont de quoi faire peur. Les primes devraient augmenter de 130 à 200 % pour absorber les coûts de la sinistralité liée aux catastrophes naturelles, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’organe de supervision des banques et des assurances.