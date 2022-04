Assurance habitation : dans quelles régions paie-t-on le moins cher ?

Le coût de l'assurance habitation est le plus élevé en Ile-de-France avec un tarif moyen de 242 euros par an. (Pixabay / geralt)

En France, le coût de l'assurance d'un logement varie sensiblement d'une région à l'autre. C'est ce que révèle une étude réalisée par le comparateur d'assurances en ligne Assurland après avoir passé au crible quelque 35.000 devis. En moyenne, le coût d'une assurance habitation s'élève à 216 euros par an.

L'assurance habitation est un pôle de dépense obligatoire pour les ménages. Mais son montant varie d'une région à l'autre en France, comme le démontre une étude réalisée par le comparateur d'assurances en ligne Assurland et relayée par Capital mardi 5 avril. Cette conclusion a été établie après avoir analysé 35.000 devis issus de toutes les régions de l'Hexagone.

Mieux vaut habiter en Bretagne

Sur l'ensemble du territoire, le prix moyen d'une assurance habitation est de 216 euros, un montant stable par rapport à l'année précédente. Mais cela diminue à 171 euros en Bretagne, la région la moins onéreuse en raison d'un taux de sinistres déclarés qui est le plus bas en France.

Les régions voisines que sont la Normandie et les Pays de la Loire affichent également des tarifs relativement bas avec une moyenne respectivement de 190 et 179 euros.

Des hausses significatives dans certaines régions

Dans le même temps, la région Paca a connu une hausse du tarif moyen de l'assurance habitation de 33% depuis 2010 pour un montant de 240 euros par an. En Occitanie, cela a augmenté de 40% sur cette période pour atteindre 232 euros par an. Ces augmentations s'expliquent par des taux de sinistres élevés avec une recrudescence des cambriolages et la multiplication des catastrophes climatiques dans le sud-est.

Enfin, c'est en Ile-de-France que le coût de l'assurance habitation est le plus élevé avec un tarif moyen de 242 euros par an, ce qui représente un bond de 32% par rapport à 2010.