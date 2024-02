Assurance auto : face à l'inflation, les Français se renseignent sur les contrats moins chers

Les 18-25 ans ont reçu des devis à 1 343 euros par an en moyenne, contre 565 euros pour les plus de 56 ans. (Kapa65 / Pixabay)

Pour limiter la perte de pouvoir d'achat malgré l'inflation, les ménages cherchent à faire des économies sur différents postes. Celui des assurances auto ne fait pas exception. Ainsi, davantage de conducteurs français ont envisagé de changer de contrat, a analysé le comparateur en ligne lesfurets, qui a enregistré 1 million de demandes de devis l'an dernier. C'est 17 % de plus que l'année précédente, rapporte BFMTV .

Quand l'âge joue sur le tarif

Parmi les candidats au changement, les automobilistes âgés de 26 à 35 ans ont été les plus demandeurs avec 29 % de sollicitation de devis supplémentaires en 2023. Les 18-25 ans les suivent de très près, avec une hausse de 27 %. Les 36-45 ans ont quant à eux été 20 % plus nombreux qu'en 2022. Les tarifs pratiqués par les assureurs pourraient expliquer ces différences.

Les plus jeunes des conducteurs se voient ainsi proposer des contrats d'assurance plus onéreux que les plus âgés. Les offres faites aux 18-25 atteignent en moyenne 1 343 euros par an là où les 26-35 ans payent 867 euros et les 36-45 ans 695 euros. Les 46-55 bénéficient de contrats à 632 euros en moyenne et les plus de 56 ans règlent 565 euros par an. En moyenne, chez lesfurets, le prix d'un contrat d'assurance « tous risques » a été proposé à 1 011 euros par an, soit 5 % de plus qu'en 2022.

La popularité du « tous risques »

C'est justement sur cette formule de protection que portent majoritairement les demandes de devis. Les offres « tous risques » représentent 50 % des requêtes, devant la formule au tiers (34 %). Pour cette dernière catégorie d'assurance, les demandeurs pouvaient compter sur un contrat facturé en moyenne à 639 euros par an (+4 %) et à 908 euros pour la formule vol/incendie, soit une baisse de 1% en un an.