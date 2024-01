Arnaque au crédit immobilier: un couple perd 26.000 euros

Un jeune couple avait déniché le bien de ses rêves à Tourcoing mais il a été victime d’un faux conseiller bancaire qui a détourné tout leur apport personnel.

Victoria et Romain, 27 et 29 ans, se sont montrés très précautionneux. Et pourtant, ils ont quand même été victimes d’une arnaque au faux conseiller bancaire. Sabine, la mère de Victoria, fait des simulations de prêt sur le site du courtier MeilleurTaux.com et est contactée par un conseiller Hello Bank qui lui propose une offre des plus alléchantes: un taux de 2,2 % alors que les taux étaient plutôt autour de 3,2% à cette époque.

La famille ne se précipite pas pour autant et contacte un courtier pour lui demander conseil. « Le courtier nous a dit: «Vous ne trouverez pas mieux ailleurs, foncez! », explique Romain à La Voix du Nord . Prudent, le couple vérifie que l’identité du conseiller est référencée sur Internet. Elle existe bel et bien. Voilà donc Romain et Victoria rassurés. Ils trouvent un bien qui correspond à leurs attentes à Tourcoing (59) en mars. L’offre de prêt est acceptée en juin.

Mais, c’est là où le bât blesse: le conseiller demande au couple de verser son apport personnel de 26.000 euros sur un compte crédit ouvert à leur nom dans une banque. Victoria se sépare alors de la totalité de son livret d’épargne ouvert à sa naissance. Mi-juillet, le couple n’a toujours pas reçu les documents pour finaliser l’acte d’achat. Sabine contacte la compagnie d’assurance qui assure qu’elle ne travaille pas avec Hello Bank. Elle appelle le service client de la banque en ligne et apprend que le conseiller qui porte le même nom est victime d’une usurpation d’identité.

26.000 euros partis en fumée

Le couple comprend alors qu’il a subi une arnaque et que les 26.000 euros sont partis en fumée. Il a déposé plainte au commissariat de Tourcoing. Sabine quant à elle se sent responsable de la situation. Comment éviter de se retrouver dans une telle situation? Tout d’abord, méfiez-vous des taux trop beaux pour être vrais. Ensuite, Maël Bernier, porte-parole chez Meilleurtaux, recommande de vérifier les terminologies employées ainsi que les fautes d’orthographe dans les échanges de mails . Un conseiller bancaire ne vous sollicitera jamais par SMS, téléphone ou e-mail « pour vous contraindre à valider ou annuler une opération de paiement (paiement par carte, virement…). Ne cliquez JAMAIS ni sur «payer», ni sur «envoyer» lorsque cette demande est formulée par téléphone par un tiers », rappelle la banque LCL. Il ne faut donc rien verser avant la signature de l’acte authentique. La somme versée doit être virée au notaire sur le compte de la caisse des dépôts et non à la banque.

La Fédération bancaire française (FBF), l’organisme professionnel qui représente toutes les banques installées en France, souligne qu’ « il est indispensable de rappeler aux clients les réflexes de sécurité, notamment qu’il ne faut jamais communiquer nos codes et identifiants bancaires à une tierce personne. En effet, à aucun moment et à aucune condition un chargé de clientèle invite son client à lui communiquer ces éléments de sécurité confidentiels (que ce soit par téléphone ou l’envoi d’un mail ou d’un lien internet )».