Achat immobilier : la garantie revente est-elle intéressante ?

Dans un marché immobilier en baisse, la garantie revente proposée par les agences ou les promoteurs fait son retour. Elle permet aux acquéreurs d’un logement d’être indemnisés si, lors d’une revente contrainte et précipitée, le prix est inférieur au prix d’achat. Décryptage des conditions.

Alors que le marché immobilier rentre dans un cycle de baisse des prix, la garantie revente, longtemps tombée en désuétude, retrouve de l’attrait.

Cette assurance couvre l’éventuelle perte financière qui pourrait résulter de la vente précipitée d'un bien, due à des circonstances imprévues telles que le décès, le divorce, la mutation professionnelle, etc. Elle est le plus souvent proposée gratuitement par des promoteurs ou des agents immobiliers qui y voient là un moyen de rassurer l’acheteur et faire aboutir une vente.

Côté acquéreur, «la garantie revente peut également rassurer les banques et faciliter l’octroi de crédit notamment pour les primo-accédants, estime Jérôme Robin, fondateur du courtier Nous assurons, qui a récemment lancé une offre. La couverture de la perte financière éventuelle leur permet de rembourser tout de même la banque».

Cette garantie, parfois appelée «assurance revente à perte» ou «protection revente» s’applique, selon les contrats, à la revente contrainte d’une résidence principale, d’une résidence secondaire ou bien d'un investissement locatif et ce, dans un délai compris entre trois et dix ans après la date de l’achat.

Attention, pas question d’en profiter si, après avoir revendu votre propriété de votre plein gré, vous subissez une moins-value ! Comme toutes les assurances, la garantie ne se