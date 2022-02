À Val d’Isère, se loger coûte plus cher que dans le 16e à Paris

L’appétit des investisseurs immobiliers pour les stations de ski, dans le neuf comme dans l’ancien, a été amplifié par la crise sanitaire, provoquant une flambée des prix.

Les remontées mécaniques sont restées closes l’année précédente mais l’intérêt pour les stations de ski ne semble pas se démentir. Les stations ont été fréquentées même avec des remontées fermées, de quoi rassurer les investisseurs.

La hausse des prix est particulièrement notable dans le massif des Alpes du Nord selon une étude de Meilleurs Agents , spécialiste de l’estimation immobilière. En trois ans, ses prix dans l’ancien affichent une hausse de +22,7% et sur l’année 2021, ils ont grimpé de 9,7%. Cette évolution est « supérieure aux métropoles ayant le mieux performé sur la même période, à savoir Poitiers (+9,3%) et Tours (+8,8%) », indique l’étude. Les Alpes du Nord accueillent les stations les plus chères de France comme Val-d’Isère (73) à 12.660€/m2, la 4ème ville la plus chère de France, Courchevel (9940€/m2) et Megève (9847€/m2). « Les prix de ces stations sont désormais supérieurs à certains arrondissements parisiens », selon l’étude. C’est le cas notamment du 16e (11.925 euros/m²), 17e (11.617 euros/m²), 2e (12.394 euros/m²) ou encore le 9e (11.812 euros le m²).

Les Pyrénées moins concernés par la hausse des prix

Les Alpes du Sud ont également bénéficié de l’engouement du marché, affichant une hausse de +7% sur ses prix immobiliers, pour une hausse totale de 15,4% ces trois dernières années. Les prix restent toutefois près de deux fois moins chers que dans les Alpes du Nord: « Les Alpes du Nord ressortent du lot par la qualité de leurs stations, qui sont situées plus en altitude et qui bénéficient de plus de temps d’enneigement et d’une neige de meilleure qualité. Elles reçoivent aussi une clientèle plus internationale », explique Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents. Les Pyrénées sont moins concernés par la hausse des prix que les massifs alpins même s’ils observent quand même une hausse de 4%. Quant au Massif central (2136€ le mètre carré) et aux Vosges (2170€/m2), ce sont les moins chers de France, selon Meilleurs Agents.

Dans le neuf aussi on constate aussi un appétit des investisseurs pour les stations de ski, avec des prix qui ont tendance à augmenter, selon le panorama des prix de l’immobilier neuf en montagne en 2021/2022 du portail dédié à l’immobilier neuf, Trouver-un-logement-neuf.com. Le manque de foncier participe du prix élevé des biens immobiliers en stations de ski. « On observe une montée en gamme des résidences de tourisme qui font globalement monter les prix. Depuis des années, les touristes veulent des appartements plus grands, souvent des trois pièces, et ont délaissé le studio cabine. Ils ne veulent pas être moins bien en vacances que chez eux. La crise sanitaire a confirmé cette fin du studio cabine », affirme Céline Coletto, porte-parole de Trouver-un-logement-neuf.com.

Résidence de tourisme versus résidence secondaire

Les prix connaissent de grandes disparités selon la renommée de la station, son emplacement mais aussi la fonction attribuée au bien. Les tarifs des résidences de tourisme, un investissement locatif avec possible occupation partielle des lieux quelques mois par an, restent moindres que pour un appartement neuf en copropriété classique, autrement dit en résidence secondaire traditionnelle. « Même s’il est compliqué de comparer deux programmes neufs dans une même station, autre exemple à Praz-sur-Arly, toujours dans le 74 (en Haute-Savoie): 206.000 € HT pour un T3 en résidence de tourisme, contre 426.000 € TTC en copropriété classique », indique Trouver-un-logement-neuf.com. Les prix ne sont pas les mêmes, notamment en raison de la récupération de TVA qu’offre le statut de Location meublée non professionnelle, LMNP, pour les résidences de tourisme.

L’estimateur immobilier Drimki note toutefois dans son baromètre du marché immobilier dans les stations de ski « une baisse des transactions sur l’ensemble des stations de ski au 1er semestre 2021 avec 395 transactions immobilières au total, contre 692 en 2020, appartements et maisons confondus. » Megève, en tête au premier semestre 2020 avec 112 ventes conclues, connaît une forte baisse aupremier semestre 2021 avec 50 transactions immobilières, selon Drimki. « L’intérêt pour la montagne est certain mais la rareté de l’offre fait que c’est plus compliqué de trouver un bien. Il faut être capable de se positionner très vite », recommande Olivier Colcombet, porte-parole de Drimki.