À cause d’un voisin, elle ne peut pas habiter dans sa maison pourtant en parfait état

Muriel vit en contrebas d’une maison qui menace de s’effondrer à la suite de la tempête Alex. Depuis 2 ans, elle vit dans un logement municipal alors qu’elle continue à payer son crédit.

La maison de Muriel n’a pas été touchée par la tempête Alex qui a balayé les Alpes Maritimes et notamment la commune de Bonson (06) il y a deux ans mais la propriétaire subit quand même les conséquences de cet aléa climatique. Elle ne peut plus vivre chez elle car sa maison est située en contrebas d’ une bâtisse qui menace de s’effondrer , depuis la tempête. Des pierres tombent de la maison et ses murs sont lézardés. Muriel a donc dû quitter son logement. « Mes enfants et mon frère qui vit en Écosse ne peuvent plus venir me voir », s’attriste la quinquagénaire.

Elle est relogée par la mairie dans un Airbnb tout d’abord puis dans un logement municipal qui s’est libéré mais elle continue de payer son crédit sans pour autant profiter de son bien. « J’ai acheté ma maison en 2005 et il ne me restait plus que 3 ans de crédit à payer. C’est toute une vie de travail. Vous vous levez tous les matins pour payer votre prêt immobilier et vous vous dites que dans 3 ans vous n’aurez plus de prêt et en fait vous devez quitter votre maison. C’était un petit paradis, avec aucun vis-à-vis et des aigles qui volaient en dessous», s’attriste-t-elle. Muriel n’est pas la seule à être concernée par cette menace. Un couple de personnes âgées mitoyen de la maison ne peut plus vivre dans sa maison. Ils n’habitent pas la région mais possèdent une résidence secondaire à Bonson, où ils se rendent pour les vacances. Plaisir qui leur est désormais interdit.

Le propriétaire de la maison en ruines est un Allemand qui a acquis le bien il y a 30 ans sous la forme d’une Société civile immobilière (SCI) monégasque, une coquille vide aujourd’hui. Impossible pour la mairie de le retrouver, celui-ci ne donnant aucun signe de vie. La commune doit se substituer au propriétaire et effectuer les travaux d’urgence. « La maison est emmaillotée, recouverte d’un filet en fer, et des capteurs ont été installés pour suivre ses mouvements en permanence », assure Jean-Claude Martin, maire de Bonson. Des travaux qui ont coûté 266.000 € à la commune sans compter les frais d’avocat et d’huissier de 10.000€. « La mairie paie ces travaux sur sa trésorerie personnelle. Or 277.000 € c’est 1/3 de notre budget de fonctionnement qui s’élève à 900.000€. Comme il s’agit d’une propriété privée, nous ne recevons aucune subvention de la part de l’État ou du département ou de la région », regrette le maire qui se présente comme une victime collatérale.

450.000 € pour raser la maison

En plus de cette somme astronomique, la mairie continue de verser 1000 € par mois pour le fonctionnement des capteurs installés sur la maison. « La sénatrice des Alpes-Maritimes va demander si l’État peut prendre le relais en cas de carence du propriétaire. Ce n’est pas normal que ce soit à une petite commune de 800 habitants comme la nôtre de payer une telle somme sans aide de l’État », déplore le maire. Il va certes se retourner contre le propriétaire mais il a peu d’espoir de récupérer les 277.000 € dépensés.

Une fois que la maison sera murée, d’ici le mois de novembre environ, le péril sera retiré et Muriel pourra retourner chez elle, affirme le maire. « Dès que la maison qui menace de s’effondrer sera hors de danger, la maison de Murielle aura retrouvé toute sa valeur », affirme Jean-Claude Martin qui se veut rassurant. Mais cette démarche ne suffit pas à rassurer Muriel: « Si dans six mois, les capteurs détectent qu’une pierre a bougé, il se passera quoi? Je vais devoir de nouveau quitter ma maison », s’alarme-t-elle.

Mais pourquoi la mairie ne rase-t-elle tout simplement pas la maison en ruine? D’une part, parce que l’opération coûterait quelque 450.000 €. D’autre part, un long et incertain bras de fer pourrait impliquer la commune. « Si on déconstruit la maison, le propriétaire pourrait se retourner contre nous et nous demander des indemnités en disant que l’on va plus loin que le tribunal qui a seulement exigé de retirer le péril menaçant la maison », justifie Jean-Claude Martin. Muriel propose à la mairie d’acheter sa maison pour 200.000 € mais la municipalité refuse « car on n’a pas les moyens et il faudra bien qu’on gère quand même le péril liée à la maison en ruine », rétorque le maire. La municipalité compte plutôt récupérer le bien en ruine pour 1 € symbolique, ce qui lui permettrait de recevoir des subventions de l’État. Affaire à suivre donc.