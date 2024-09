A 65 ans, il veut prendre sa retraite mais son dossier traîne depuis plus d'un an

Un homme de 65 ans se bat pour obtenir son départ en retraite. (illustration) (fulopszokemariann / Pixabay)

Un Français de 65 ans qui voulait prendre sa retraite est dans l'impasse. Il attend en effet depuis plus d'un an que son dossier soit validé par l'Assurance retraite et continue donc de travailler alors qu'il a des problèmes de santé, relatent nos confrères de Capital . L'administration serait débordée par les demandes.

De multiples relances

Tout a commencé en 2020 pour ce menuisier qui a décidé de se mettre en retraite progressive (un temps partiel de 60 % et une retraite de 40 %). Cette réduction du temps de travail lui a permis pendant plusieurs mois de percevoir une pension de 680 euros brut par mois, en attendant de stopper définitivement son activité.

Et c'est bien ce qu'il comptait faire au 1er janvier 2024. Le sexagénaire a donc envoyé sa demande à la caisse de retraite en août 2023. Mais depuis, les formalités traînent. Malgré de nombreuses relances par mail et même une visite dans un bureau de l'Assurance retraite, l'homme n'a toujours pas obtenu l'accord de l'administration.

« Si je m’arrête, je n’ai plus rien pour vivre »

Si dans un premier temps on lui indique que le délai de traitement est généralement de 4 à 5 mois, les réponses sont aujourd'hui beaucoup plus laconiques. « Nos services étant actuellement fortement sollicités, nous vous invitons à bien vouloir patienter » , lui a-t-on indiqué. Pourtant, son dossier semble complet.

« J’ai 65 ans, je voudrais arrêter de travailler complètement mais si je m’arrête, je n’ai plus rien pour vivre parce que je ne toucherai plus ma retraite progressive » , déplore l'artisan. Ce dernier a saisi la commission de recours amiable, sans plus de retour.