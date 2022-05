Un épais manteau de poussière recouvre la capitale irakienne

information fournie par AFP Video • 23/05/2022 à 14:26

Des véhicules circulent sur les routes de la capitale irakienne, Bagdad, sous un épais nuage de poussière. Selon les autorités, des aéroports en Irak et les administrations publiques dans tout le pays ont une nouvelle fois suspendu leurs activités en raison d'une nouvelle tempête de poussière. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu en l'espace de quelques semaines pas moins de neuf tempêtes de sable. Les autorités présentent l'Irak comme un des cinq pays au monde les plus vulnérables aux effets du changement climatique et à la désertification. IMAGES