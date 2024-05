Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: CA en hausse, confirme ses prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Elis publie un chiffre d'affaires de 1092 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 7,8% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt (+6,4% en organique).



En détail, l'activité progresse (en organique) dans toutes les zones géographiques avec notamment +4,3% en France, +9% en Europe centrale et +8,9% en Europe du sud.



'Les nombreuses initiatives commerciales lancées dans nos pays, notamment auprès des petits clients, remportent un franc succès et contribuent largement à la performance organique du trimestre', indique Elis.



Xavier Martiré, président du directoire, a ainsi fait part de son 'optimisme' pour l'évolution future de la société.



Dans ce contexte, Elis a confirmé ses perspectives annuelles, à savoir une croissance organique du CA de l'ordre de 5%, une marge d'EBIT ajusté stable par rapport à 2023 à environ 16% et un résultat net courant par action attendu au-dessus de 1,75E sur une base diluée.







Valeurs associées ELIS Euronext Paris +0.74%