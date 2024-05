Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: remporte deux contrats aux USA pour environ 53 ME information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que l'autorité routière de l'État de Georgie (SRTA) a confié à VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, la gestion des transactions de son réseau de 107 km autour d'Atlanta, en flux libre et en 'tarification dynamique', soit une tarification qui évolue en fonction de l'heure et de l'affluence sur l'autoroute.



Vinci précise que le contrat intègre aussi la gestion des transactions du programme 'E-ZPass', interopérable avec les réseaux routiers de 18 autres États américains et avec les parkings de l'aéroport international d'Atlanta.



Le contrat, d'une durée de 7 ans, sera opéré par ViaPlus, filiale de VINCI Highways spécialisée dans les systèmes de circulation en flux libre.



Par ailleurs, au Texas, VINCI Highways a remporté la prestation de revue d'images vidéo de l'autorité routière du comté de Harris (HCTRA), qui exploite un réseau en flux libre desservant Houston et sa région.



Le contrat, d'une durée de 19 mois avec plusieurs options de prolongation, vise à optimiser la collecte des péages par l'autorité grâce au système de lecture de plaques par reconnaissance optique développé par ViaPlus.



La valeur totale de ces deux contrats est d'environ 53 millions d'euros.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.41%