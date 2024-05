Commerce mondial : pour Xi Jinping, "le soi-disant problème de surcapacité" chinoise "n'existe pas"

En préambule de ses échanges avec le président chinois, Emmanuel Macron avait appelé à des règles commerciales "équitables", alors que les différends s'accumulent entre l'Europe et l'Empire du milieu.

Xi Jinping et Emmanuel Macron, à l'Elysée, lundi 6 mai ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Europe et Chine peuvent-elles parler le même langage commercial? Tandis qu'Emmanuel Macron et Ursula Von der Leyen affichaient leur fermeté sur les questions de commerce, évoquant d'éventuelles "décisions fermes" pour "protéger l'économie européenne" de la concurrence, le président chinois Xi Jinping a assuré à Paris que "le soi-disant 'problème de la surcapacité de la Chine' n'existe pas". Cette déclaration intervient alors que les Européens s'alarment de l'afflux sur leur marché de produits chinois massivement subventionnés qui fausseraient la concurrence internationale.

L'hyperdomination chinoise dans le secteur des nouvelles énergies inquiète

Selon un communiqué de la diplomatie chinoise, Xi Jinping a expliqué à son homologue français Emmanuel Macron et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen que "l'industrie chinoise des nouvelles énergies" permettait "d'accroître l'offre mondiale et d'atténuer la pression de l'inflation mondiale".

"Le soi-disant 'problème de la surcapacité de la Chine' n'existe pas, que ce soit du point de vue de l'avantage comparatif ou à la lumière de la demande mondiale", a-t-il plaidé selon ce communiqué.

Les différends commerciaux entre Europe et Chine sont nombreux et pourraient déboucher sur des hausses des taxes douanières. Menacée d'être prise en tenailles entre les économies américaine et chinoise, massivement aidées par la puissance publique, l'UE a multiplié ces derniers mois les enquêtes sur les subventions étatiques chinoises à plusieurs secteurs industriels, notamment aux véhicules électriques.